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有線電視寬頻上網暑假和父親節優惠戰開打

▲▼有線電視推出防疫居家寬頻上網優惠（圖／北都提供）
▲有線電視寬頻上網推出父親節、暑假家上網優惠（示意圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

父親節檔期與暑假期間，有線電視業者紛紛推寬頻上網優惠，其中「北都TaipeiNet」在父親節檔期祭出120M上網只要449元；中嘉主打120M上網+數位有線電視月付999元；台數科1G上網限時999元；凱擘及台灣大寬頻主推1G上網849元；大豐大大寬頻主推360M上網500元。

「北都TaipeiNet」表示，為了迎接父親節的到來，120M寬頻上網原價每月699元，父親節活動申辦下殺到449元，等於每個月少繳250元，合約30個月下來，足足省下了7500元；若是申裝含有線電視的同享方案，再送價值2000元的原燒商品卡。而隨著收視習慣的改變，「北都TaipeiNet」指出，這一波的父親節活動方案，也有搭配4K安卓機上盒「LINK TV」的雙享服務，客戶只要申辦網路含有線電視雙享方案，就能升級4K機上盒，讓客戶能觀賞到更多高畫質的節目。

大豐旗下大大寬頻目前主打雙向120M每月400元、360M每月500元、500M為600元、1G為999元。

▲▼有線電視推出防疫居家寬頻上網優惠（圖／中嘉提供）
▲有線電視提供高CP值的家庭高速寬頻上網（圖／中嘉提供）

中嘉則趁著暑假檔期鎖定光纖上網120Mbps起+數位有線電視，祭出月付999元優惠價，並贈送智慧遙控器與Google Nest Mini音箱。

台數科暑假檔期祭出月付199元即享價值2萬元遊戲庫服務；另外1G上網主打限時優惠每月999元。凱擘大寬頻以及台灣大寬頻主打Wi-Fi滿屋方案，網路門市同時推出1G光纖上網月付849元限時優惠，以及免費使用3台Mesh Wi-Fi神器提升網速。

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