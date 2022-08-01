陸兵推裴洛西突訪「最危險時間點」　他列出4劇情：可能換人訪台

▲台灣是否成為裴洛西（Nancy Pelosi）「隱藏版」行程，外界高度關注。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「亞洲行」第一站，於今（1日）晨4點21分抵達新加坡，外界持續關注她是否訪台？部分外媒指出，裴洛西可能於4日從菲律賓前往日本途中，降落台灣。大陸學者沈逸也分析「8月3日到5日在日本或者韓國落地前，會是真正的高風險時刻。」

復旦大學網絡空間國際治理研究基地主任沈逸今1日在微博上分析，「考慮到新加坡外交部已經宣佈佩洛西8月1日到訪，不出那種小概率/極小概率意外的話，從8月1日到8月3日大致會是比較消停的階段；8月3日到8月5日在日本或者韓國落地前，會是真正的高風險時刻。」

對照沈逸分析，據法國國國際廣播電台（RFI）先前報導，裴洛西也可能於4日從菲律賓轉抵台灣台北，與總統蔡英文會面，於5日再飛往日本。

沈逸也研擬4套裴洛西可能突訪劇本，昨31日在微博指出，「裴洛西從夏威夷起飛，航線上中途島、威克島、馬紹爾群島等清晰可見，按照日程，應該是新加坡方向，『這波方向上要加速竄訪台灣的動作夠嗆』」，目前第一個風險點已經解除。

他進一步說，「第二個風險點是結束訪問新加坡、馬來西亞，北飛韓國日本時，中間天然經過台灣周邊空域；第三個風險點，是對日本韓國訪問結束，返回時是否「加戲；第四個可能是『換人竄訪』。」

裴洛西訪台計畫不止讓中美持續交鋒，國際社會也擔憂在亞太地區造成衝擊。美國《時代》周刊7月31日稱，開始亞洲行後，裴洛西的行程表中依然沒有明確是否訪台灣，如果台，將進一步惡化中美關係。「裴洛西訪台很危險，應推遲訪問」。