見挺韓網紅照回應「我想吐」　直播主挨告公然侮辱結果出爐

▲網紅高鈞鈞不滿被直播同業林仕鵬侮辱，提告結果檢察官處分不起訴。（圖／翻攝自Facebook高鈞鈞）

記者劉昌松／台北報導

挺韓網紅高鈞鈞不滿直播主林仕鵬在LINE群組中，看到她的照片就回應「靠邀，我想吐」，還在別人辱罵她「破女」時，附和稱「是啊，要問金剛X」，高鈞鈞控告林仕鵬涉嫌公然侮辱，但台北地檢署檢察官認為，林仕鵬主要是在認同其他網友說法，並非針對階級、性別、出身背景發表歧視言詞，1日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

高鈞鈞(高可娣)過去就曾指控林仕鵬，涉嫌散布她懷孕、孩子參加爬行比賽的照片，揭露她已婚生子的隱私，涉嫌違反《個資法》，當時檢察官調查，林男轉傳的照片可在網路搜尋取得，且林男po照後只是問大家覺得「像不像」，並沒有指明影中人身分，不構成犯罪。

不過高鈞鈞之後又接獲友人提供截圖，發現林仕鵬和「子非魚」、「林佳蓮」在LINE中有許多不當評論，包括有人po出高鈞鈞的照片後，林仕鵬回：「靠邀，我想吐」；另外友人批評高鈞鈞「神經病是不是，媽的破女」，林仕鵬稱：「是啊，要問金剛X」；還有人留言「浪子回頭金不換，浪女回頭XX爛」，林仕鵬接著回：「OK，有押韻」。

全案原本由新北地檢署偵辦，因查無「子非魚」、「林佳蓮」2人真實身分，先予以簽結，另將林仕鵬涉案部分移轉到台北地檢署偵辦，北檢檢察官認為，林仕鵬在對話中主要是回應他人，並沒有針對階級、性別、出身背景做歧視性發言，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。