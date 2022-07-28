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台南Josh開箱新竹棒球場遭出征到爆　自揭「崩跌」下場

記者黃翊婷／綜合報導

新竹棒球場耗費12億元重建，近日卻被爆出問題不斷，甚至導致富邦悍將外野手林哲瑄肩膀受傷，今年球季恐怕提前報銷，因而惹怒球迷，連帶波及曾拍攝開箱球場影片的網紅台南Josh。台南Josh昨日（27日）在臉書PO文，調侃自己近期的體重變化就像股票漲跌，以幽默的口吻回覆網友的酸言酸語。

網紅台南Josh。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh拍影片解釋開箱新竹棒球場，但還是被網友出征到爆。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

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富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹棒球場交手味全龍，因飛撲導致左肩關節唇破裂。這座耗資12億元重建的棒球場，開幕2天就出現3名球員受傷，還爆出許多場地問題，讓球迷氣炸；更讓大家沒想到的是，中職球員工會在開幕前2天就送了一份有27項缺失的改善建議，無奈缺失還未改善就決定開幕，導致建議中的危機直接發生。

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

▼▲林哲瑄因場地問題在比賽中受傷。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將林哲瑄撲接。（圖／富邦悍將提供）

這起事件不僅讓前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅挨罵為「林治肩」，就連曾協助新竹市政府拍攝開箱球場影片的網紅台南Josh也遭殃。台南Josh日前曾發布影片解釋開箱影片的來龍去脈，但還是有許多網友不買帳，並陸續在他的社群平台留言出征。

台南Josh昨日（27日）在臉書PO文，自曝近期體重竟然掉到6字頭，「自從當兵新訓之後就沒看過這個數字，值得紀念的一刻！」還自嘲如果把近半年的體重畫成圖，應該會跟他的股票漲跌圖一樣。

文章公開之後，網友們也紛紛留言調侃，「看來被酸民追殺比被前妻追殺更容易減重呢」、「這下可以跑更快了」、「所以有沒有想過是Josh影響了股市，不考慮胖回來，讓台股站回萬八嗎」、「體重的開頭數字跟台積電最高點的時候一樣」、「跟台積電一樣，可以減到49.65」。對於大家的玩笑話，台南Josh也幽默回應，「請大家從我的影片看體態變化，決定進場時機」。

竟然出現6字頭了，自從當兵新訓之後就沒看過這個數字，值得紀念的一刻！把我這半年的體重變化畫成圖，看起來就跟我的股票漲跌圖一樣

台南Josh 發佈於 2022年7月26日 星期二

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