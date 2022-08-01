陸商場設10元夾活體動物機台　夾到一甩龜殼裂、金魚死在洞口！

▲夾娃娃機為了吸引更多人發展出各種奇葩禮品。（示意圖／記者陳以昇翻攝）

實習記者楊子嫻／綜合報導

不管在海內外，夾娃娃機都有一種魔力，夾出禮品時的成就感總讓人無法抗拒。 為了吸引更多人，夾娃娃機也從原先的絨毛玩具逐漸發展出各種奇葩禮品。近日，中國廣州市天河區的一處商場內，更是出現了「活體動物」夾娃娃機，供民眾投幣撈取金魚與烏龜，此舉也對動物造成直接的傷害，讓不少當地民眾直呼「殘忍！」

據《今日一線》報導，廣州天河區的時尚天河廣場，出現了3台「海洋魚國」的夾娃娃機，其中2台各放了上百條的金魚，以人民幣10元（下同，新台幣約45元）玩2局；1台放滿了小烏龜，則以10元玩1局的方式，供民眾投幣使用。民眾需先將塑膠桶放置出口，投幣後可操作搖桿進行撈捕，60秒後撈網升起並將或烏龜拋至洞口的塑膠桶中。

雖機台才開放不久，但出口處不僅水質混濁，鐵鏽痕跡明顯可見；魚缸內及機台出口處皆有金魚屍體，衛生問題令人憂慮。商場相關人員表示，目前已勒令業者在期限內配合整改，要求業者減少魚群數量、定期安排人手針對衛生問題（自然死亡的魚群）做管理，會給整改週期，若是達不到要求，商場有權要求業者退出。

▲活體動物夾娃娃機業者，在魚缸內放上百條金魚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

目擊民眾黃女士說，當金魚與小烏龜被甩向洞口時，能聽見大力的撞擊聲，有些烏龜的龜殼甚至因此裂開；而撈網在缸內的攪和也讓水下的動物們受了傷。現場不僅黃女士對這樣的遊戲方式感到殘忍， 更有些家長對自己的孩子說道，「如果要養的話可以買給你，不要用抓的這麼殘忍」。

商場中的獨特夾娃娃機，引來不少孩童的關注，同時有家長也表示，這樣機器撈取的方式感覺比「夜市撈魚」的方式好一點，孩子小的話還是願意讓他們嘗試的。但多數的家長，還是對這種夾娃娃機撈魚的方式產生，機台碰水可能產生觸電、影響孩童不尊重生命的價值觀、可能帶給魚和烏龜傷害等幾種疑慮。

「海洋魚國」吳姓負責人解釋，平常會有人負責衛生，死魚的情況是很少的，並且死掉的魚就會丟掉。民眾之所以能看見死魚的畫面，是因為一缸裡放了幾百條魚，所以視覺上看起來很多，不然平時民眾自己養在家也是會死的。

針對外界觀感，中國的律師則提出，目前對動物的保護，強制性的規定主要在於珍稀、保護性為主。不過夾娃娃機的受眾大多是未成年人，業者的行為有可能違反「公序良俗行為」，市場監管部門可依法予以取締或處罰。