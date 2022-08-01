苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

▲苗栗市三角公園傳出街友酒後脫序毆傷路人，警方加強巡邏約制。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市的地標南苗三角公園附近有商圈及知名的小吃街，但三角公園內有數名街友長期盤踞，有民眾抱怨街友常常喝酒鬧事，一名71歲邱姓老先生7月25日傍晚在三角公園被喝酒醉的黃姓街友攻擊毆傷，被害當事人已提出告訴，對於街友問題，縣府社會處、市公所都很棘手，只能靠警方加強巡守來約制脫序行為。

苗栗警分局表示，7月25日傍晚6點15分接獲報案，南苗三角公園一名酒醉黃姓男子（53歲）攻擊路過老人，巡邏員警到場處理，酒醉男無法控制情緒，被員警帶回南苗派出所保護管束，遭毆傷的邱姓老翁(71歲)頭部及手部有擦挫傷，被害人27日提起告訴，警方受理後移送苗栗地檢署偵辦。

警方說，邱姓老翁不是第一次遭酒醉街友攻擊，在2019年12月間也曾遭到另名街友毆傷，造成身體擦、挫傷，老翁家人抱怨，街友常常喝酒鬧事攻擊路人，家裡老人2年被打2次，報警之後還要請假出庭，真是勞民傷財。

街友盤據南苗三角公園由來已久，苗栗市公所為了防止街友聚集，2年前還特別拆除護欄和移除公園內的長條椅，打造寬敞明亮空間，但效果似乎有限，只能請警方加強巡邏制約，避免街友酒後滋事。

對此，縣府社會處表示，縣府雖訂定苗栗縣遊民安置輔導自治條例，但除非個案涉及生命安全，可以強制安置，街友的違法行為，還是要由警方依權責個案處理。

▲▼苗栗市三角公園傳出街友酒後脫序毆傷路人，警方加強巡邏約制。（圖／記者蔡文淵翻攝）