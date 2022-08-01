中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

▲2019年一名中油新進女員工在教育訓練時，不慎被鋼繩夾身慘死。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／台中報導

中油公司探採事業部2019年9月4日替一名王姓女實習生進行新進人員教育訓練時，負責指導的謝姓、張姓員工未讓其退到安全距離，就貿然轉動鑽機轉盤，王女因而遭鋼繩及卡鉗夾住身體，造成全身多處骨折死亡。除了中油給付撫恤金729萬元、賠償死者父母各264萬、289萬元外，謝男、張男一、二也被依過失致死判6月，得易科罰金。

判決指出，當時為實習生的王女於2019年9月4日上午8時10分許，在中油設址於苗栗的錦青礦場錦水區84號探井工程隊距離地面10.7米處之井心工作平台，進行起鑽實務訓練，張男為場外安全督察員（俗稱班長），謝男負責操作鑽機作業。

根據規定，工作人員推送上扣鉗於立根大接頭之母接頭上，另一名則推送退扣鉗於公接頭上，工作人員操作退扣鉗咬合後，須先向井心工作平台操作室人員以眼神或點頭示意，並退到安全位置後，操作室人員始得操作鑽機驅動轉盤進行退鬆絲扣作業。

然而，王女操作退扣鉗咬合後，尚未以眼神或點頭方式向謝、張示意，也還沒退到安全位置，謝男竟貿然轉動轉盤，而張男也疏於提醒，致使王女遭鋼繩及卡鉗夾住身體，緊急送醫後，最終因頭胸部外傷併下頷骨、胸椎、胸骨與兩側肋骨多處骨折，顱腦損傷、雙側氣血胸合併外傷性休克，仍於同日10時24分許死亡。檢方也以過失致死罪起訴謝、張兩人。

事後王女配偶得到因公死亡遺眷請領撫卹金共729萬1384元。然而2人雖坦承犯行，也有意與家屬調解，但雙方對於賠償金額未有共識，未能達成和解，亦未取得諒解，一審對謝、張判處6月，得易科罰金。

案經上訴二審，2人表示願意各付20萬元給王女父母，並以他們都是家中經濟支柱，還有父母需要扶養等語，請求宣告緩刑。王女家屬回應，先前在民事部分已向謝、張以及中油求償，一審獲判264萬餘元、289萬餘元，雖然未再上訴，但至今仍無法原諒2人。

台中高分院審酌謝、張2人犯行已造成被害人家屬失去至親之巨大悲痛，又未能取得原諒，因此不予以宣告緩刑，並維持原判，駁回2人上訴。