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社會 社會焦點 保障人權

滷味攤槍手行凶前留「最後4字」　前妻急報案仍來不及救他

記者黃翊婷／綜合報導

台中潭子滷味攤槍擊命案，林姓槍手7月29日被發現在太平山區自戕身亡。據調查，林嫌疑似懷疑曾姓滷味攤老闆與林姓前妻過從甚密，為此醋勁大發、埋下殺機，行凶前他曾打電話給前妻，並留下最後一句話「我在潭子」。林女雖然立即警覺事態嚴重並報警求助，但還是來不及阻止憾事發生。

▲▼滷味槍擊案槍手。（圖／民眾提供）

▲林嫌在動手前曾打電話給前妻。（圖／民眾提供）

回顧這起案件，林嫌24日晚間9時許開著BMW到曾男經營的滷味攤前，先是開口將正在買滷味的顧客趕走，接著突然掏槍朝曾男頭部連轟2槍，見人倒地不起之後，再走近補上1槍，隨即驅車逃離現場。

林嫌犯案後將車子棄置在太平山區，警方循線找到車輛，卻沒有發現他的蹤影，一連多天搜山也都沒有結果，直到7月29日才在黃竹山區一處樹林陡坡中發現他的遺體，臉部嚴重腐爛，爬滿蒼蠅、蛆蟲，旁邊還留有一把槍，初步研判應該是在犯案當天就自戕了。

▲▼槍殺台中潭子滷味攤老闆，林姓槍手尋獲時已死亡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林嫌被發現陳屍在山區樹林的陡坡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

在溫泉飯店擔任廚師的林嫌結過2次婚，曾因婚外情對象提分手而持槍威脅自殺，還朝自己的胸口開槍，最後被判刑入獄，並結束第一段婚姻，後來與第二任妻子林女的婚姻也只維持1年多。

根據《自由時報》報導，林女因為受不了林嫌太愛吃醋，雙方在今年6月達成協議後，她便搬離住處，但對方多次要求復合被拒，加上罹患重病的雙重打擊，一度透過視訊亮槍要求她不要跟曾男走太近，事發當日傍晚還多次傳送訊息，最後一通電話只說了「我在潭子」4個字便立即掛斷，她警覺事態嚴重，馬上報警求助，無奈還是來不及阻止憾事發生。

如今林嫌已死，曾男的母親得知槍手身亡，仍痛哭表示不管他是畏罪自殺還是被人滅口，「我一輩子都不會原諒！」曾男的舅舅也說，曾母痛失獨子、過度悲傷，至今情緒難以平復，如今凶手已經不在，一切死無對證，但家屬真的很想知道事情真相。至於案件的其他細節，檢警目前仍在釐清當中。

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