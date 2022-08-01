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颱風最新動向曝！大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

（圖／氣象局）

▲今起受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（1日）到周四低壓帶影響，尤其又以周二、周三水氣稍微比較多；輕度颱風「翠絲」往東海、黃海海域移動，強度將減弱。氣象專家吳德榮提醒，周四前要防大雷雨 。

氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，今日凌晨至上午屏東有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周四低壓帶影響，今日到周三易有短延時強降雨，尤其又以周二、周三水氣稍微比較多；今天午後各地山區有短延時豪雨發生機率；周二、周三中南部、東南部和其他山區有局部大雨；周四降雨較緩和，午後各地山區有些局部大雨。

陳伊秀說，周五到周日太平洋高壓增強，各地大致多雲到晴，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。至於今年第6號颱風「翠絲」未來動向，她提到，將往東海、黃海海域，12小時內有機會減弱為熱帶性低氣壓。

▼翠斯颱風將減弱。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模擬顯示，今日台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後對流發展，山區及部分平地有大雷雨，並有大雨及豪雨發生的機率。

吳德榮分析，周二季風環流向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及豪雨發生的機率；周三、周四原季風環流已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並有擴展至其他地區的機率，應持續注意大雷雨及較大雨勢。

吳德榮表示，周五至周日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨。

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