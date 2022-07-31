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雙颱拉低壓帶北上！明起雨彈轟4天　這2天「雨區最廣、雨勢最猛」

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲明起低壓帶影響，各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

目前海上有雙颱共舞，颱風對台灣雖沒有直接影響，但會使東邊低壓帶靠近台灣，明天開始到週四各地降雨機率較高，尤其週二、三大雨發生時間較長，範圍也較大，週五後太平洋高壓再度增強，變回夏季典型天氣型態，各地高溫炎熱，午後降雨集中山區。

氣象局預報員張承傳表示，今年第六號颱風「翠絲」今日生成，未來將往北走，對台灣沒有特別影響，翠絲是大低壓帶中的小環流，大致上對整體天氣也沒有太大影響。海上還有第五號颱風「桑達」，持續向北北西移動遠離台灣。

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受到颱風北上影響，東方低壓帶逐漸靠近台灣，附近水氣增多，低壓帶影響時間為明日至週四，週一到週三是影響最明顯的三天，各地都有可能出現短延時強降雨。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲雙颱北上帶動低壓帶靠近台灣，導致水氣增多。（圖／氣象局）

明日清晨到上午中南部沿海有局部大雨，午後各地山區可能有大雨，週二、三降雨範圍更廣，大雨時間也會拉長，中南部、東南部、各地山區都可能出現局部大雨。

週四開始水氣逐漸減少，低壓帶影響減小，太平洋高壓逐漸增強，降雨也會稍微緩和，午後各地山區有局部大雨。週五後高壓持續影響，恢復夏季典型天氣型態，午後降雨集中在各地山區及西半部靠山區平地。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今明兩日降雨範圍變化圖。（圖／氣象局）

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