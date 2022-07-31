大片雲雨帶北上襲台！明起「雨彈連轟3天」　8月颱風可能更活躍

▲低壓帶影響，明日起天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「桑達」快速北上，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展，明日起至週三各地降雨機率提高，午後對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性，另8月南海到菲律賓一帶的季風低壓槽更活躍，將陸續有颱風或熱帶擾動發展機會。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，熱帶擾動95W南邊的大片雲雨帶從明天(8/1)將逐漸往西移動接近台灣附近，預估自明天起到週三(8/1-8/3)這幾天都會受到影響，各地有下雨的機會，大氣狀態不穩定，配合熱力作用，對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性。

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▲週一到週三各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

這片雲雨帶接近台灣附近後也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，預報資料顯示強度並不強，發展條件不是很好，成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不大，水氣較多，雖然不至於會有颱風警報，但是降雨將明顯增多。

週四(8/4)之後到週末期間(8/5-8/7)太平洋高壓增強西伸，可望恢復夏季型的午後雷雨天氣，不過熱對流發展較旺盛的時候仍可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇提醒，8月南海到菲律賓一帶的季風低壓槽應該會比7月要活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會。