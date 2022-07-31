　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大片雲雨帶北上襲台！明起「雨彈連轟3天」　8月颱風可能更活躍

▲低壓帶影響，明日起天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲低壓帶影響，明日起天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「桑達」快速北上，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展，明日起至週三各地降雨機率提高，午後對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性，另8月南海到菲律賓一帶的季風低壓槽更活躍，將陸續有颱風或熱帶擾動發展機會。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，熱帶擾動95W南邊的大片雲雨帶從明天(8/1)將逐漸往西移動接近台灣附近，預估自明天起到週三(8/1-8/3)這幾天都會受到影響，各地有下雨的機會，大氣狀態不穩定，配合熱力作用，對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲週一到週三各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

這片雲雨帶接近台灣附近後也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，預報資料顯示強度並不強，發展條件不是很好，成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不大，水氣較多，雖然不至於會有颱風警報，但是降雨將明顯增多。

週四(8/4)之後到週末期間(8/5-8/7)太平洋高壓增強西伸，可望恢復夏季型的午後雷雨天氣，不過熱對流發展較旺盛的時候仍可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇提醒，8月南海到菲律賓一帶的季風低壓槽應該會比7月要活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會。

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
柬埔寨軟禁片瘋傳！　他見機上這幕怒了：台灣人騙台灣人
節目連播11小時！脫衣畫面全被拍　他爆：大元沒穿內衣
李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！網一看全傻
MIRROR舞者「頸椎爆裂」病危！　父母今返港急奔醫院
爸媽給數百萬「頭期款已匯帳戶」　他卻買不到房！原因崩潰了
祖傳「康熙四年」金條想換現　銀樓老闆一摸搖頭：你留著吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

疫情降了？醫揭「每天仍增2萬人確診」關鍵原因：繼續傳病毒

2022年「做16歲轉大人」啟動　正向面對挑戰勇突破人生瓶頸

大片雲雨帶北上襲台！明起「雨彈連轟3天」　8月颱風可能更活躍

冷凍庫被關15分鐘　副店長冷回「不小心」還告狀！店員妹氣炸

做16歲成年禮溪南場啟航　黃偉哲期勉學子獨立自主勇於面對未來

兒喊「幫你慶祝父親節」！他越想越不對勁　結果笑翻人

2022宜蘭國際童玩藝術節　「酷樂宜夏－時空探索」從早到晚都精彩！

只剩1天！「汽燃費繳費期限」明天截止　逾期未繳恐被罰3千元

12生肖鬼月運勢出爐　2霉運纏身、7逆風而上

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

黃子佼曝女兒１舉動嚇壞孟耿如　曬娃萌照樂當「催生大使」

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

疫情降了？醫揭「每天仍增2萬人確診」關鍵原因：繼續傳病毒

2022年「做16歲轉大人」啟動　正向面對挑戰勇突破人生瓶頸

大片雲雨帶北上襲台！明起「雨彈連轟3天」　8月颱風可能更活躍

冷凍庫被關15分鐘　副店長冷回「不小心」還告狀！店員妹氣炸

做16歲成年禮溪南場啟航　黃偉哲期勉學子獨立自主勇於面對未來

兒喊「幫你慶祝父親節」！他越想越不對勁　結果笑翻人

2022宜蘭國際童玩藝術節　「酷樂宜夏－時空探索」從早到晚都精彩！

只剩1天！「汽燃費繳費期限」明天截止　逾期未繳恐被罰3千元

12生肖鬼月運勢出爐　2霉運纏身、7逆風而上

不只牽手汪小菲…張穎穎「無名指巨鑽」被套牢！親曝秘訣：要有自信

政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

噹噹！聰明小傑克發現「召喚抓龍」小法寶　38秒猛按7次奴才累慘

工研院生技展秀抗癌新利器　搶攻精準健康新商機

柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

嘉義縣打疫苗領500元禮劵 　獎勵措施7／31截止

快訊／汽油明起調漲「加油要快！」　九五每公升站上31元大關

水電工假可憐「GG很硬很痛苦」　10歲網婆不忍心送裸照幫洩慾

星．變美／楊丞琳激推3款健康零食，嘴饞吃也不罪惡

黃珊珊內湖塞車怪前朝　馬辦：馬英九、郝龍斌任內完工15條捷運

生活熱門新聞

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

收了喜歡的人給的80萬　女曝荒謬過程

足療店女員工一動作瞬間爆炸！　成人型火球奔逃嚇壞客人

台南人北漂14件事最不習慣！一票人超有感

人夫被綠2年　買450萬保時捷當恢單禮！網歪樓狂喊爸

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

8+9妹想當護理師「天真藍圖」曝光　過來人傻：真的做得到

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

台人去柬埔寨遭軟禁　網紅直衝「詐騙窟」救援

「你有幾個孫子？」　護理師4句話問出他有小三

外國妹逛台灣超商罵髒話：太瘋狂！　曝這點最扯

快訊／台南、高雄深夜大雨特報

少子化衝擊12大學停辦停招　學者：退場潮剛開始「8年內再倒40校」

更多熱門

相關新聞

桑達生成！今起雨彈襲擊炸6天　下週這天起回到酷夏天氣

桑達生成！今起雨彈襲擊炸6天　下週這天起回到酷夏天氣

輕颱「桑達」昨(7/28)晚生成，天氣風險公司表示，桑達颱風昨晚生成對台灣無直接影響，但今起低壓帶接近，天氣將出現變化，大台北、東半部會有局部短暫陣雨、中南部午後山區有熱對流雷雨影響，不穩定天氣至少到下週三(8/3)。

颱風挾雨彈襲！3階段雨區變化曝

颱風挾雨彈襲！3階段雨區變化曝

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

準桑達快速走這方向　明起變天降雨熱區出爐

準桑達快速走這方向　明起變天降雨熱區出爐

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

關鍵字：

下雨雷雨颱風

讀者迴響

熱門新聞

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

鬼月「家裡放這3東西」好兄弟超愛！12禁忌一次看

怒控理科太太駭IG偷看私訊…「理科先生罵錯人」！

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

爆乳短裙妹排排站受檢　見緝毒犬嬌喊：好可愛

收了喜歡的人給的80萬　女曝荒謬過程

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面