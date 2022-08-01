頭期付比較少⋯公婆逼媳薪水上繳　1年後嘴臉變了：才5千萬而已

▲人妻抱怨，婚後公婆各種情緒勒索。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

婆媳問題，自古以來都是難解的題目。一名人妻抱怨，婚後才發現公婆各種情緒勒索，不時就上演八點檔，甚至常要她把薪水上繳，或是知道老公帶她出去玩就吃醋，讓她非常傻眼；夫妻倆買房後，公婆覺得老公吃虧，要她上繳薪水，沒想到1年後又打來，說一家人要住在一起，要他們把房子賣掉，集資買「5000萬而已」的房子。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，跟老公交往3年後決定結婚，雙方決定登記結婚就好，並與親近的家人吃飯慶祝；娘家部分因知道年輕人賺錢不容易，表示尊重決定，未料公婆竟非常生氣，覺得沒有宴請親朋好友太沒面子。

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結婚之後更是惡夢的開始，人妻透露，只要打卡出去玩，婆婆知道後就會一哭二鬧三上吊，非常吃醋，甚至還會指責老公，為何要帶她回娘家，不准他們常常回去；不僅如此，公婆除了要老公給孝親費，也要她給另一份孝親費，理由是彼此都是家人。

雖然這個要求最後被老公擋掉，但人妻還是非常生氣，「沒生養我怎麼還有臉開口這種要求。」人妻嘆氣，之後夫妻倆決定買房，公婆知道她出的錢比較少，居然嗆「薪水上繳，憑啥我兒子吃虧」，讓她相當傻眼。

人妻說，「買房快1年後，有天婆婆突然打給我們，說覺得一家人就應該要住一起，大家集資買房，房子她已經看好，大概5000萬而已，要我們把現在的房子賣掉，把那些錢當集資的費用之一。」不過還沒等到人妻拒絕，老公當下大發飆，婆婆這才閉嘴。

人妻嘆，「我們當初說好婚後一點一滴都靠自己，才有底氣不讓人指手畫腳，現在婆婆一直想作祟，還好老公沒有愚孝，知道我才是他要生活一輩子的伴，擋掉公婆很多無理也可笑的要求，對我的父母也尊重。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「還好妳有神隊友，千萬不要住一起，她到底哪裡來的臉一直打妳薪水的主意」、「可以再多說一點嗎？這些故事好精彩喔」、「5000萬叫而已」、「有能力真的不用靠他人，真的要解決問題情商要比智商更好，這個另一半的角色真的太重要了」。

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