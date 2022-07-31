法媒：裴洛西「這天」訪台！　將與蔡英文會面

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）外傳將訪台。法國國際廣播電台報導引述消息指出，裴洛西將於4日經菲律賓克拉克美國空軍基地出訪台灣，並與總統蔡英文會面。

報導指出，儘管裴洛西官方公布的亞洲行程只有新加坡、馬來西亞、日本、南韓4國，但其實她並未放棄訪台行程，會在4日訪問台灣。在台灣行程結束後，她將於5日下午搭機飛抵日本東京橫田美國空軍基地，與首相岸田文雄會面。





▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

依據裴洛西辦公室31日發出的新聞稿，她將率領國會代表團前往印太地區，重申美國對該區域盟友及朋友，堅定且不可動搖的承諾，出訪新加坡、馬來西亞、南韓及日本4國，已知第一站將到訪新加坡，與總理李顯龍、總統哈莉瑪會面。但這份聲明並未提及台灣。

美國國會代表團成員也已經曝光。依據聲明，除了裴洛西本人之外，還有5人同行，分別是眾院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾院籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾院情報常設特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及眾院軍事委員會兼外委會成員金安迪（Andy Kim）。

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