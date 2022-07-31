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真實版SOD！女獄卒與男囚犯激情壞壞　情慾足跡遍及雜物間與運動場

▲▼真實版SOD！女獄卒與男囚犯激情壞壞　情慾足跡遍及雜物間與運動場。（圖／愛荷華州刑事調查局）

▲女獄卒被踢爆與囚犯有染後，便自請離職。（圖／愛荷華州刑事調查局）

記者王佩翊／編譯

美國愛荷華州泰馬郡監獄的一名女獄卒涉嫌在2020年至2021年間，多次與同一名遭關押的男性囚犯發生性關係，兩人趁著其他人不注意，在儲物櫃或是公共運動場壞壞，直到遭到檢舉，兩人的犯行才曝了光，而女獄卒也引咎離職。該名女獄卒將面臨3項不當性行為的指控，不過她依舊不認罪。

根據《福斯新聞網》報導，現年27歲的凱拉（Kayla Bergom）2020年9月至2021年4月之間，在任職的泰馬郡監獄內，與一名29歲的男性囚犯多次發生性行為。據悉，兩人寂寞難耐，在獄內激戰不只一次，地點遍及監獄各處，有儲物櫃，還有讓囚犯放風的運動場。

凱拉將面臨3項不當性行為的指控，她的審判將於8月12日展開，不過截至目前為止，凱拉仍堅決不認罪。事件爆發後，凱拉已經自請離職。

據報導，一名泰馬郡政府的職員發現兩人的不當行為後，在2022年3月向政府舉發，愛荷華州刑事調查局獲報後，也受理此案，目前調查已經結束。

美國先前也曾經有一名女獄警因為愛上小她18歲的男囚犯，因此提前退休並且變賣房產，在值勤時間假借就醫名義，協助男方逃獄。這對亡命鴛鴦逃亡11天後，終於被警方找到，但女獄警在過程中卻企圖飲彈自盡，所幸最後被警方制伏，不過仍身受重傷，而男方則是隨即被送回監獄。

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