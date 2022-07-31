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汽車「硬停YouBike車格」嚕5分鐘才放棄！網見桿歪了：記得賠

網搜小組／鄺郁庭報導

「圍觀的叔叔阿姨一個比一個尷尬。」一位男網友日前在臉書「●【爆廢公社公開版】●」分享奇葩畫面，只見有汽車想路邊停車，但不管怎麼挪都停不進去，讓人傻眼的卻不是技術問題，而是車主選擇停在「YouBike停放區」。影片一出，網友們都看呆，「要路權的時候當汽車，要方便的時候當自己腳踏車。」

影片中可以看到，汽車已經半台在「車格」內，但那並不是汽車停車位，而是共享單車「YouBike」的停放區。當時，汽車屁股處有一台腳踏車擺得斜斜的，不確定是否被車主移動過，車頭那邊則有根防撞桿已被撞歪，在駕駛喬車位過程中，防撞桿還持續遭「無情碾壓」。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

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▲明明是共享單車停放區，駕駛卻硬要停。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

原PO就在文中傻眼表示，「不知道要怎麼形容這種……善用空間的優秀市民」，連圍觀路人都看得超尷尬，他也透露後續，「（車主）嚕了5分鐘，後來發現停不下去就開走了」，最後不忘隔空喊話駕駛，「弄歪的桿子記得要賠喔！」

車主「你不尷尬，尷尬的就是別人」的秀下限舉動，讓網友們也驚呆，「開在國道還是一般道路上，就覺得自己是汽車，要停車時就變腳踏車，水準真棒」、「先拆掉兩個輪子就可以停了，然後記得感應悠遊卡」、「以前以為大腦是標配，現在才知道有的人是選配，而且還忘了選」、「看來駕訓班要多開一堂課了：『教你如何辨別這是停車位』。」

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