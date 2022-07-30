BGM響起！停車場驚見「頭文字D漫畫車」：以為眼花…吸2萬人朝聖

▲原PO巧遇漫畫車。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

花錢買了車，不少人會將車輛改成自己喜歡的樣子，有些人會噴漆換顏色，有些人則會畫上喜愛的圖案，一名網友表示，日前在停車場看到一輛黑白塗裝、宛如從漫畫中走出來的轎車的汽車，讓他相當驚訝，立刻拍照PO上網，「我以為我眼花了」。貼文一出引起討論，「音樂都跑出來了」。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文，在停車場看見一輛特殊造型的轎車，車體是白色的，上頭有著特殊風格的黑色花紋，就像是漫畫《頭文字D》中車子，他趕緊拿起手機拍照，驚訝表示，「我以為我眼花了」。

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▲不少人都曾在路上遇過這輛車。（圖／記者施怡妏攝）

貼文一出，吸引2.3萬名網友案讚，要不是旁邊有其他車輛，還以為是漫畫場景，「瞬間以為進入W兩個世界（韓劇）」、「BGM都出來了」、「還以為自己進入2D次元」、「非常有料」、「我還以為你P圖」、「我以為是漫畫效果」、「是頭文字D裡的K8！」也有不少網友表示，曾在路上看過這輛車，「車主是帥哥」、「車主人很nice」。

事實上，本站先前就曾報導過這輛車《國道目睹「漫畫車」自帶bgm！特殊線條讓萬人讚爆：突然想踩油門》，一名網友乘車在高速公路上，看見該輛汽車，就像是漫畫《頭文字D》中的車輛，真的出現在現實世界一般，讓他直呼「根本是行走的漫畫」。

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