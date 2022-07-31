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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰拿走林秉樞幾十萬還裝不熟？　徐巧芯列可能名單

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞（左二）。（資料照／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／台北報導

曾因家暴民進黨立委高嘉瑜而躍上媒體版面的林秉樞，因涉嫌傷害等罪嫌被裁定收押，15日已以80萬元交保。交保後林秉樞重新打開個人臉書，並在31日再度發文。對此，國民黨台北市議員徐巧芯整理出過去曾與林秉樞合照的政治人物，「值得注意的是，林秉樞的朋友圈幾乎佔了陳時中競選團隊的一大半」。

在去年家暴案發生後，林秉樞就把自己的「Raphael Lin」臉書關閉，經過8個多月，前幾天終於重新打開帳號，一發文隨即引發關注。

看到林秉樞重出江湖，徐巧芯整理出當時跟他很熟，事發後卻裝傻的名單，而陳時中競選團隊的吳思瑤、管碧玲、范雲都在其中。

對於與林秉樞的關係，吳思瑤曾解釋是「被認識」的一方，真的很無辜，認為近來網路不停的爆料；管碧玲有寫臉書批評對林秉樞提告者；范雲表示有透過其他立委認識。

另外，根據徐巧芯的名單，被點名的還有：

段宜康：坦承認識很久，但梁文傑說段與林秉樞不熟識。
許淑華：她只在拍影片時見過林秉樞，也不知道影片會上傳到哪裡，之後再無碰面，更不曉得林秉樞是網軍。比較早接觸就是我上次選議員，後來我再接著選立委，他就會在臉書留言來鼓勵我們。
簡舒培：她知道林秉樞這個人但並不熟識；一開始是對方透過臉書私訊討論公共議題，針對北市府政策做討論，由於對方講的內容、評論都滿到位，所以她與助理跟對方有訊息往來。
郭國文：透過臉書，來認識我的，這個我就是這麼說，(大概是什麼時間)我講什麼時間點，講什麼時候，跟透過什麼樣的方式認識，其實就如同我剛剛所講的，也是會面臨被扭曲或被擴大(解讀)。
羅致政：自己只跟林秉樞見過三、四次面，大多是在公開場合，只有一次是林私下到競選總部幫他打氣這樣。
許宗力：（送了花籃）林秉樞的母親有一位家屬是司法人員，但不是林秉樞，基於人情之常才會送花。
戴瑋珊：致贈花籃是基層民代的日常，和林秉樞只見過一次，換個名片而已。
李建昌：四，五年前一次聚會裡面，覺得有才華，我就主動的跟他攀談認識，稱不上跟他是一個麻吉好朋友。

高嘉瑜2021年遭爆出被林秉樞囚禁在飯店內毆打、限制人身自由，甚至掌握不雅照，引起社會譁然。案發後檢警前往飯店將林秉樞拘提，當場更扣手機、備份豆腐隨身碟（Qubii）等物，由於涉嫌傷害、強制等罪，隔日便遭新北地院裁定收押禁見。

新北地院7月1日、8日訊問林秉樞後認為，林嫌涉犯傷害罪等罪嫌重大，且羈押原因尚未消滅，但考量本案7月1日對證人交互詰問完畢，再經過衡量林嫌的涉案情節、資力、家庭生活等情況，權衡林嫌逃逸、藏匿的可能性，因此准許林嫌80萬元交保，並限制出境、限制住居。

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