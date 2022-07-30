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警政署維護選前治安...全國舉辦擴大臨檢　針對這2項目加強查緝

▲▼警政署在7月30日針對選前治安維護，舉辦全國性擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署在7月30日針對選前治安維護，舉辦全國性擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

六都市長選戰即將在11月26日投票，警政署為了選前治安，也立刻針對「槍」、「黑」，陸續推出相關專案作為；近期再接再厲，規劃全國性擴大臨檢，強力淨化治安虞慮處所及地區。警政署推出全國性擴大臨檢，自7月30日晚間開始實施至翌（31）日凌晨結束，總計動員警力約5600名。

期前，警政署通令全國各直轄市、縣（市）警察局依據轄區特性及治安狀況，鎖定幫派組合圍事或其投資經營之營業場所、選舉賭盤及易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，結合掃黑、肅槍、緝毒等目標性作為，以利強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，並彰顯全面嚇阻犯罪作為，也讓民眾安心。

▲▼警政署在7月30日針對選前治安維護，舉辦全國性擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

尤其針對黑道幫派經常活動而賴以生存或其經營之行業，與犯罪集團相關之不法場所，列為臨檢優先目標，力求「溯源刨根、強力壓制」。

警政署表示，由於近來社會活動漸漸活絡，選前治安必須有效穩定，加上日本發生前首相安倍晉三遭槍殺事件，引起多國重視治安，有必要強化相關選前治安作為。

▲▼警政署在7月30日針對選前治安維護，舉辦全國性擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

此次即統一規劃執行全國性擴大臨檢，亦將不定期持續實施，警方已做好萬全規劃準備，有信心、也有能力維護社會治安，絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序手段影響選舉。只要發生不法情事，定會嚴正執法、決不寬貸。

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