彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」警逮14人　中市府怒告

▲彩虹眷村被惡意潑漆破壞，牆上的原畫都被油漆蓋掉。（圖／翻攝台中好媽）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市知名景點彩虹眷村30日晚間發現，有人惡意以油漆破壞牆面，將部分牆面的原圖蓋掉。對此，警方已逮捕14名涉案人員，台中市府也將對其提告毀損。

台中市文化局表示，30日晚間發現有人刻意破壞彩虹眷村，以其他顏色的油漆潑灑牆面，故意將原圖蓋過，當下立刻報警並派人清除，希望可以恢復原貌，強調一定會對惡意破壞的嫌犯提告。

據悉，彩虹眷村已有50年歷史，牆面出現龜裂問題，文化局預定8越1日開始進行半年的加固工程。然而，疑似與彩虹眷村合作的文創業者不滿無法續約，以油漆潑灑牆面報復，目前警方已將涉案的14人帶回進行筆錄。

▲▼中市府將對破壞者提告。（圖／翻攝台中好媽）



據《中央社》報導，台中市文化局局長陳佳局表示，彩虹眷村內約有6面牆被破壞，破壞者刻意用油漆將整面牆漆成紅色、藍色、紫色等，行為非常可惡，雖然目前彩虹眷村畫作的智慧財產權問題仍在法院審理中，但針對破壞的行為一定提告，展現市府捍衛文化建設及資產的決心。

據悉，彩虹爺爺黃永阜已99歲高齡，獨自透過繪畫將彩虹眷村變成IG的打卡景點，沒想到跟文創公司業者、經紀人魏丕仁因分潤問題出現糾紛而撕破臉。黃永阜痛訴沒拿到錢，黃妻也指控魏丕仁恐嚇、威脅，最後夫妻兩人不得已逃出原來的住處，搬離彩虹眷村。

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