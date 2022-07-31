　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」警逮14人　中市府怒告

▲▼彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」！警逮14人　中市府怒告。（圖／翻攝台中好媽）

▲彩虹眷村被惡意潑漆破壞，牆上的原畫都被油漆蓋掉。（圖／翻攝台中好媽）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市知名景點彩虹眷村30日晚間發現，有人惡意以油漆破壞牆面，將部分牆面的原圖蓋掉。對此，警方已逮捕14名涉案人員，台中市府也將對其提告毀損。

台中市文化局表示，30日晚間發現有人刻意破壞彩虹眷村，以其他顏色的油漆潑灑牆面，故意將原圖蓋過，當下立刻報警並派人清除，希望可以恢復原貌，強調一定會對惡意破壞的嫌犯提告。

據悉，彩虹眷村已有50年歷史，牆面出現龜裂問題，文化局預定8越1日開始進行半年的加固工程。然而，疑似與彩虹眷村合作的文創業者不滿無法續約，以油漆潑灑牆面報復，目前警方已將涉案的14人帶回進行筆錄。

▲▼彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」！警逮14人　中市府怒告。（圖／翻攝台中好媽）

▲▼中市府將對破壞者提告。（圖／翻攝台中好媽）

▲▼彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」！警逮14人　中市府怒告。（圖／翻攝台中好媽）

據《中央社》報導，台中市文化局局長陳佳局表示，彩虹眷村內約有6面牆被破壞，破壞者刻意用油漆將整面牆漆成紅色、藍色、紫色等，行為非常可惡，雖然目前彩虹眷村畫作的智慧財產權問題仍在法院審理中，但針對破壞的行為一定提告，展現市府捍衛文化建設及資產的決心。

據悉，彩虹爺爺黃永阜已99歲高齡，獨自透過繪畫將彩虹眷村變成IG的打卡景點，沒想到跟文創公司業者、經紀人魏丕仁因分潤問題出現糾紛而撕破臉。黃永阜痛訴沒拿到錢，黃妻也指控魏丕仁恐嚇、威脅，最後夫妻兩人不得已逃出原來的住處，搬離彩虹眷村。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／遭理科太太「駭進IG偷看私訊」　理科先生震驚發聲
高雄鼠窩5天大作戰全紀錄！現場照越看越驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑吃黑？新店男賣笑氣遭連砍4刀　警調監視器全力緝兇

全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」警逮14人　中市府怒告

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散

新北翁出門釣魚「失蹤一週」！民眾新店溪運動發現遺體

高雄鼠窩5天大作戰全紀錄！清潔大隊咬牙挺進…現場照越看越驚

「高雄恐怖鼠窩」Day5完結篇！清潔隊5天狂躲蟑螂雨　清出30噸垃圾

警政署維護選前治安...全國舉辦擴大臨檢　針對這2項目加強查緝

大貨車載小山貓「汐止轉彎翻覆」　整台車卡邊坡...駕駛手骨折

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

凌不疑直男愛「操死程家人」XD　趙露思酒醉把吳磊當馬騎

納豆現身挺陶晶瑩演唱會　氣色好親曝復出計畫

美女妻夢想拍高空婚紗 尪為愛克服懼高爬向她

黑吃黑？新店男賣笑氣遭連砍4刀　警調監視器全力緝兇

全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」警逮14人　中市府怒告

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散

新北翁出門釣魚「失蹤一週」！民眾新店溪運動發現遺體

高雄鼠窩5天大作戰全紀錄！清潔大隊咬牙挺進…現場照越看越驚

「高雄恐怖鼠窩」Day5完結篇！清潔隊5天狂躲蟑螂雨　清出30噸垃圾

警政署維護選前治安...全國舉辦擴大臨檢　針對這2項目加強查緝

大貨車載小山貓「汐止轉彎翻覆」　整台車卡邊坡...駕駛手骨折

黑吃黑？新店男賣笑氣遭連砍4刀　警調監視器全力緝兇

全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

彩虹眷村被潑漆「蓋掉原畫」警逮14人　中市府怒告

綠舞飯店董娘張謙謙　以童心童趣、鮮豔多彩的畫作令人驚艷歡喜

情侶街頭抱抱曬恩愛…灑水車突路過　男友下秒「操作」妹子傻了

減肥女孩驚覺「越窮的人越胖」吃健康更燒錢　減肥後每月多花5000

台南人北漂「14件事最不習慣」！一票人超有感：沒有靈魂

8+9妹想當護理師「天真藍圖」曝光　過來人傻：真的做得到

俄再攻烏克蘭前線市鎮　烏東戰俘營遭炸增至逾50死

衝疫後商機兼迎中秋　台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

社會熱門新聞

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

高雄鼠窩5天全紀錄！照片越看越驚

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

女友一路陪同！他成功獲選AV男優　拍攝主題曝

快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散

6月大女嬰確診　婦人衝消防局求救

一張照片讓她認定男友是渣男　網看到笑翻

墾丁白砂SUP上演「活春宮」　警追查

高雄鼠窩Day5就快達陣！　蟑螂雨更加恐怖

疑天氣太熱！碧潭吊橋「地板縫隙起火」　一天燒2回

醫師總務遭砍！慘縫80幾針　拿水勸離遭記恨

新北翁出門釣魚失聯！運動民眾發現遺體

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

快訊／台南、高雄深夜大雨特報

台人去柬埔寨遭軟禁　網紅直衝「詐騙窟」救援

英雄警槍殺3死2傷　尋獲已成遺體

和女性友人吃陶板屋「靠肩親密合照」　正宮氣炸

薔薔公開「14年好友真面目」說到哽咽

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面