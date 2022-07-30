上班說早安「男同事沒反應」！正妹回家前聽一句話崩潰：他是誰

▲女子走過辦公室走廊時，發現有位男同事已經在位置上，於是開口打招呼。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

29日適逢農曆7月1日鬼門開，不少民俗說法讓民眾聽了心慌慌。一名女子29日到公司上班時，經過一名男同事的背後，於是開口打了招呼，沒想到準備下班時，聽其他同事說了一句話，讓女子感到不寒而栗，「請問這樣是我要去拜拜嗎？還是告訴他本人，提醒他去拜拜？」

這名女子在「靈異公社」分享，29日到公司時，上班鐘還沒響，因此辦公室還沒開燈，整個暗暗的，當她準備走到座位時，發現有名男同事已經坐在位置上，於是開口打了招呼，「只見他沒反應，就不以為意。」

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隨後開始了忙碌的工作行程，但該名男同事平時會走來走去，29日卻一反常態，完全沒看到人，讓女子相當好奇，於是快下班時，詢問了其他同事「怎麼都沒看到XX（同事名）」。

沒想到，同事聽完女子的問題，告知「XX今天請假一整天」，讓女子嚇了一跳，一度以為是在開玩笑，趕緊再去問其他人，直到再度聽見「XX今天請假」的答案，才讓女子感到不對勁，「那我早上SayGoodMorning的是？」

▼女子準備回家前，才聽其他人說，該名男同事請假一整天。（示意圖／免費圖庫unsplash）



女子回想起來，仍舊心有餘悸，「剛開門而已，別這樣嚇我吧…怕爆。請問這樣是我要去拜拜嗎？還是告訴他本人，提醒他去拜拜？」

網友們看完女子的經歷，忍不住留言直呼，「哇喔，七月才第一天就拿麼刺激」、「第一天就遇到了，恭喜」、「問一下同事吧，有點恐怖」、「當然告訴大家啊！大家一起害怕嘛」、「是看到不該看的 表示妳時運低吧？有空去大廟拜拜、問一下吧！」

事後，女子補充，實際找到該名同事，詢問後才知道，同事當天真的請假，現在也不曉得該不該調監視器，看看自己到底是跟誰說早安。

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