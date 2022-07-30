日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

▲日本疫情持續擴大，東京28日單日確診突破4萬人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本新冠疫情升溫，自27日以來已連續3天突破20萬例確診，期間更創下疫情以來最高的23.3萬例單日紀錄。首都東京28日確診人數首度超越4萬大關，但爆發性感染仍在持續擴大，加上連假在即，東京都知事小池百合子就呼籲民眾，到8月21日為止，「希望」盡量不要跨越縣境。

根據NHK報導，截至29日晚間6時為止，日本當天共通報22萬1442例新冠確診病例，連續3天突破20萬例。前一天的28日包含東京都在內共有18個都道縣創下疫情以來的單日最多確診紀錄，日本全國也突破23萬例的單日歷史新高。另外，日本全境居家療養人數也在27日首次突破百萬大關，達109萬8671人。

東京都28日創下單日4萬例新高，感染情況仍在持續擴大。考慮到目前正值暑假，加上即將迎來盂蘭盆節連假，東京都政府宣布到下月21日為止進入「保護自與重要他人的特別期間」，希望民眾貫徹自身防疫對策。

小池知事29日表示，這次並沒有強制要求民眾不得因旅行而跨越都縣境的邊界，是因為到目前為止當局與市民都累積了一定的防疫經驗，「希望大家能遵守戴口罩、注意通風與疫苗等3大關鍵。」然而，小池也呼籲，返鄉探親若會遇到重症高風險的病患、老人，除了要事先篩檢外，也「希望」民眾盡量使用線上遠距等方式會面。

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