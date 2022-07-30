　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

▲▼日本疫情、東京。（圖／路透）

▲日本疫情持續擴大，東京28日單日確診突破4萬人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本新冠疫情升溫，自27日以來已連續3天突破20萬例確診，期間更創下疫情以來最高的23.3萬例單日紀錄。首都東京28日確診人數首度超越4萬大關，但爆發性感染仍在持續擴大，加上連假在即，東京都知事小池百合子就呼籲民眾，到8月21日為止，「希望」盡量不要跨越縣境。

根據NHK報導，截至29日晚間6時為止，日本當天共通報22萬1442例新冠確診病例，連續3天突破20萬例。前一天的28日包含東京都在內共有18個都道縣創下疫情以來的單日最多確診紀錄，日本全國也突破23萬例的單日歷史新高。另外，日本全境居家療養人數也在27日首次突破百萬大關，達109萬8671人。

東京都28日創下單日4萬例新高，感染情況仍在持續擴大。考慮到目前正值暑假，加上即將迎來盂蘭盆節連假，東京都政府宣布到下月21日為止進入「保護自與重要他人的特別期間」，希望民眾貫徹自身防疫對策。

小池知事29日表示，這次並沒有強制要求民眾不得因旅行而跨越都縣境的邊界，是因為到目前為止當局與市民都累積了一定的防疫經驗，「希望大家能遵守戴口罩、注意通風與疫苗等3大關鍵。」然而，小池也呼籲，返鄉探親若會遇到重症高風險的病患、老人，除了要事先篩檢外，也「希望」民眾盡量使用線上遠距等方式會面。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
蕾菈將離開台灣！　揭目的地：準備一堆遮三點的衣服
台中診所員工當街遭狂砍！　社會局曝兇嫌身分
驚悚照片曝！台中診所員工被砍3刀　慘縫80針
《黑澀會》成員突退群組！大牙錯愕　N年後見她近況看開了
日圓漲了！　台幣10萬換鈔縮水近5000元
李燕認了「聲帶病情惡化」！　粗管塞入喉嚨：很害怕
美史詩級暴雨釀16死！　拜登宣布：重大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

烏克蘭監獄爆炸釀40人死！現場散佈焦屍殘肢　俄發現美製火箭碎片

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪水狂淹慘況曝！拜登宣布：重大災難

為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

川普猛批裴洛西訪台計畫　直言「她只會讓事情變更糟」

日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

布林肯重申美政策不變 　反對片面改變台海現狀

猴痘奪命！巴西傳41歲男性死亡　非洲以外首例

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

烏克蘭監獄爆炸釀40人死！現場散佈焦屍殘肢　俄發現美製火箭碎片

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪水狂淹慘況曝！拜登宣布：重大災難

為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

川普猛批裴洛西訪台計畫　直言「她只會讓事情變更糟」

日本疫情連3天破20萬　東京8月下旬前恐續攀升「盼民眾不要跨縣」

布林肯重申美政策不變 　反對片面改變台海現狀

猴痘奪命！巴西傳41歲男性死亡　非洲以外首例

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

雷／《換乘戀愛2》女一崔怡賢真的XX了　2對震驚情侶檔公開

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

沒得選才在室內晾衣服？1派人卻大推：2電器一開，一晚就全乾

聯盟在查了！哈登減薪續約疑有暗盤　76人總管被約談

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

他月薪28K「神存200萬想買房」超勵志　內行驚見1關鍵：怕有困難

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

大學分發入學今起填志願！結果8／12公布　錄取率有望創新高

巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

全球損失「4800億」竟是2動物害的

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

裴洛西：太平洋是我們「家」的一部分

匈牙利總理稱「避免混種」　美痛批

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪災慘況曝光

美官員：未見中國即將對台灣採取軍事行動的證據

裴洛西連基輔都敢去　網問：台比烏可怕嗎？

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

自閉兒被趕下機！母淚訴：難道要像禹英禑？

川普猛批裴洛西：她只會讓事情變更糟

南韓女兵哭訴遭遇恐怖怪談！宿舍內離奇輕生

人妻被丈夫騎在身上　遊街受虐畫面曝光

更多熱門

相關新聞

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行於29日啟程，解放軍突然宣布，30日在距離台灣最近的福建平潭實施實戰射擊。國防部對此回應表示，共軍動態均全程掌握。

訂「40貫飯捲」卻惡意放鳥！店家認賠當廚餘

訂「40貫飯捲」卻惡意放鳥！店家認賠當廚餘

亞洲又一國淪陷　菲律賓通報首宗確診病例

亞洲又一國淪陷　菲律賓通報首宗確診病例

社畜男「月加班100小時」...嘆：沒空沒錢討老婆

社畜男「月加班100小時」...嘆：沒空沒錢討老婆

自閉兒被趕下機！母淚訴：難道要像禹英禑？

自閉兒被趕下機！母淚訴：難道要像禹英禑？

關鍵字：

日本新冠肺炎COVID-19世界疫情日本疫情東京小池百合子日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面