暑假出門去！高雄「氣墊樂園」免費玩　5樓高急速滑水道尖叫破表

▲旗津氣墊嘉年華，高度達５層樓，絕對讓你尖叫破表。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

暑假出門玩！2022旗津黑沙玩藝節以「動物狂歡派對」打造兩座南台灣最大主題沙雕及12座可愛動物沙雕，加上啤酒嘉年華的熱力加乘，旗津周末湧入大批人潮。高雄市觀光局乘勝追擊，加碼推出大型氣墊樂園，暑假每周五、六、日免費入場，家長們快帶小朋友放電一「夏」。

今年夏天旗津超好玩，週週都有多元豐富主題派對活動，不僅有好拍以「動物狂歡派對」主題的旗津黑沙玩藝節、免費玩到爽的氣墊樂園、超美打卡景點星空隧道奇幻世界外，還有高雄旗津啤酒嘉年華，連續五個週六嗨翻旗津夜晚。

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▲▼旗津氣墊嘉年華有各種戲水遊具，家長可以帶小朋友沁涼一下。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長周玲妏表示，氣墊嘉年華要讓小朋友玩到欲罷不能，有高達15米尖叫破表的急速滑水道、長65米以游泳圈滑行的城市滑水道、直徑26公尺的巨無霸戲水池，許多小朋友攜帶各種戲水玩具、水槍、泳圈入場戲水，體驗俯衝而下的刺激感。

▲9款主題蹦跳氣墊也超好放電。（圖／高雄市觀光局提供）

如果家長沒有準備換洗衣物也沒關係，還有熊貓竹林樂園、斑馬親子樂園、海洋親子樂園及工程師跳床等各式亮麗繽紛的主題蹦跳氣墊，小朋友怎麼跳、怎麼滑、怎麼拍都好玩，讓整個旗津都是遊樂場，氣墊嘉年華開放時間自即日起至9月4日每週五六日13:30-18:30，暑期限定通通免費。

▲旗津啤酒嘉年華本週六（7/30）活動主題為「流行四十五」。（圖／高雄市觀光局提供）

本週六（7月30日）旗津啤酒嘉年華活動主題為「流行四十五」，由樂團YILITH、歌手周定緯帶來經典流行歌曲翻唱，加上多位魅力DJ的不間斷演出，帶領大家一起走進時光隧道，在旗津沙灘上演最chill的大合唱。

來到旗津除了必看的主題沙雕展以外，蘇美島風涼亭配上藤製躺椅，及近百組的沙灘躺椅休息區讓大家感受「海景第一排」的舒適愜意，一邊吹著海風休息，一邊看著夕陽美景，加上音樂、美食及啤酒，絕對是人生一大享受，讓遊客不用出國也有置身國外海島渡假的氛圍。

▲旗津黑沙玩藝節。（圖／高雄市觀光局提供）

▲漢神巨蛋廣場前也有戲水大象沙雕。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局今年也與漢神巨蛋購物廣場攜手，在漢神巨蛋廣場打造戲水大象沙雕，炎炎夏日套著游泳圈戲水的可愛大象，邀請大家前往旗津享受一場可愛動物狂歡派對，感受旗津陽光、沙灘與海浪的熱情召喚，逛街的民眾如果拍不過癮，就一定要來旗津收集其他14座可愛動物明星主題沙雕。