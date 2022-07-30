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社會 社會焦點 保障人權

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

▲▼網紅四叉貓遺失錢包。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲網紅四叉貓到高雄玩，卻意外遺失錢包。（圖／翻攝自劉宇臉書）

記者許宥孺／高雄報導

網紅四叉貓昨(29日)在高雄丟失錢包，他晚間到派出所報案後，有好心的高雄人先塞了1000元給他，今早又有市議員參選人支援現金和早餐，但他仍相當煩惱。不過好在中午時，四叉貓發文感謝警方，表示錢包已找到，「辛苦吃馬辣火鍋搜集的14點和其他東西和錢都沒少！！！」

四叉貓昨日到高雄玩，晚上到目前最夯打卡景點愛河灣，欣賞療癒無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔巨大化充氣裝置。四叉貓表示，離開網咖後，騎車回旅館，半路看到好吃的烤土司店，點了一些宵夜，結果要結帳的時候發現錢包不見了！裡面有證件信用卡和這次的旅費大概1萬元，回網咖找不到，只好去警察局報案。

四叉貓說，當時，有位家屬太太認出他後跟我握手，聽到他遺失錢包後，怕他沒錢塞了1000元給他，自己則塞還給她女兒說真的不用。

四叉貓表示，其實他蠻感動的，家屬太太應該也在為她的事煩惱，卻還是對無助的我伸出援手。而他報案後，躺在旅館裡面，不知道要不要把信用卡全部掛失，掛失後手機刷卡也無法使用，想到隔天要叫熊貓外送當早餐都沒辦法，「好煩好煩好煩唷」。

▲▼網紅四叉貓遺失錢包。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲網紅四叉貓到網咖查看監視器。（圖／翻攝自劉宇臉書）

四叉貓也感謝時代力量左楠區市議員參選人鄭侑青，一大早支援兩千元和蘿蔔糕。他上午先回到網咖查看監視器，雖然有發現錢包最後畫面，也有收到背包裡面，不過因為坐在監視器死角，看不到是否有人碰過他掛在後面的背包。

不過就在中午時，四叉貓開心發文表示：「我愛高雄！！！感謝天～感謝地～感謝警察叔叔們～我．的．錢．包．找．到．了，辛苦吃馬辣火鍋搜集的14點和其他東西和錢都沒少！！！我真的超級無敵開心啦～～～謝謝大家，謝謝所有關心我的人（鞠躬）」。

▲▼網紅四叉貓遺失錢包。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲網紅四叉貓遺失錢包，今日終於尋回。（圖／翻攝自劉宇臉書）

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