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新北打造數位圖書館　三大特色曝光「孩子直呼超好玩」

▲▼新北明志國中結合AI人工智慧科技，打造「數位」圖書館，館內沒有滿滿的實體書，以電子、體感及智慧閱讀三大特色成功吸引學生到圖書館。。（圖／新北教育局提供）

▲新北明志國中結合AI人工智慧科技，打造「數位」圖書館，館內沒有滿滿的實體書，以電子、體感及智慧閱讀三大特色成功吸引學生到圖書館。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

科技日新月異，學習型態樣貌也快速改變，新北市為孩子帶來數位學習好幫手，由明志國中結合科技打造的「數位圖書館」，圖書館裡沒有滿滿的實體書，取而代之的是互動科技設備、人臉辨識圖書推薦系統、AR試衣間及VR體驗等，以電子、體感及智慧閱讀三大特色成功吸引學生到圖書館，館中更有明志國中校長戴春成親自設計數位遊戲，讓孩子直呼數位閱讀超好玩。

新北教育局指出，科技工具應是學習的幫手，透過數位圖書館的科技設備，連結公共圖書館電子書，豐富電子閱讀資源，而數位圖書館中的體感閱讀，藉由體感裝置營造虛實整合AR試衣間，學生不用接觸實體，就能運用科技挑選衣服，遊戲式的學習的過程，還可善用科技進行專題式探究，進行小組互動討論，讓學生專注於完成學習任務。

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▲▼新北明志國中結合AI人工智慧科技，打造「數位」圖書館，館內沒有滿滿的實體書，以電子、體感及智慧閱讀三大特色成功吸引學生到圖書館。。（圖／新北教育局提供）

▲明志國中科技領域教師使用AI人工智慧大數據分析，指導學生設計人臉辨識圖書推薦系統，可辨識身分、記錄借閱資料、累積回饋獎勵及推薦好書等。（圖／新北教育局提供）

新北教育局長張明文表示，因應新世代的學習型態改變，新北市持續推動科技融入閱讀，以數位工具激發學習興趣，期許學生運用科技養成數位自學力，能搜尋、瀏覽、整合資訊，培養獨立思考與解決問題的能力。

擔任新北市閱讀教育核心小組成員的戴春成校長指出，在數位圖書館裡，孩子們不再只是使用手機電腦玩遊戲或看影片，而是善用數位設備及資源，享受學習的樂趣，像是透過使用AI人工智慧大數據，可展現分析智慧閱讀，或由科技領域老師指導學生設計人臉辨識圖書推薦系統，則可辨識身分、記錄借閱資料、累積回饋獎勵及推薦好書等，而且智慧閱讀的特色更深受學生喜愛。

▲▼新北明志國中結合AI人工智慧科技，打造「數位」圖書館，館內沒有滿滿的實體書，以電子、體感及智慧閱讀三大特色成功吸引學生到圖書館。。（圖／新北教育局提供）

▲遊戲式的學習的過程，可善用科技進行專題式探究，進行小組互動討論，專注於完成學習任務。（圖／新北教育局提供）

現為八年級學生的周子宸表示，資訊課上到戰車王的遊戲，老師透過俄烏戰爭新聞，讓大家上網蒐整俄烏戰爭資料，透過大量閱讀後發表心得，小組討論開發國際間組成正義聯盟保衛電廠的遊戲，在程式中加入人物並以錄音說明對戰爭的論點，同學們都說學習能與結合時事，而且收穫滿滿。

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