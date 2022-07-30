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陸媒：說不準裴洛西拐個彎來台？　北京再放話「玩火必自焚」　

▲▼ 眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 。（圖／路透）

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「習拜會」通話後，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將出發訪問亞太地區，外界十分關注「暫定」的訪台行程，裴洛西是否真的訪台？陸官媒《人民日報》今（30日）發表評論重申「玩火必自焚」。陸官媒自媒體《補壹刀》調侃，既然人都在亞洲了，飛機不小心拐個彎，就很說不準了。

陸官媒自媒體《補壹刀》引述消息稱，裴洛西將於8月初訪問印尼、日本、馬來西亞和新加坡，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留一段時間。「既然人都在亞洲了，飛機不小心拐個彎，就很說不準了。然而，北京此次就裴洛西可能訪台一事發出的警告明顯更強烈。」

《人民日報》今評論指出四項重點，其中一點特地談到台海，「國際社會高度關注此次中美元首通話，聚焦點不約而同放在習近平主席就台灣問題闡明的原則立場上。」

評論稱，習近平強調不要在「台灣問題」上玩火「中國警告美國應恪守一個中國原則」……這些報導標題反映出國際社會對美國打「台灣牌」、「以台制華」危險做法的擔憂。

評論強調，中方專家都認為，習近平主席向美方表明了中方在台灣問題上的嚴正立場，同時警告美國「民意不可違，玩火必自焚」。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲針對裴洛西「亞洲行」北京已經做好準備。（圖／路透）

外界分析，綜合過去一週，從中國外交部、國防部、國台辦，直到28日舉行的「習拜會」，北京針對敏感的台灣問題發出多次示警。

陸外交部昨29日也直言，這次（習拜）通話是在裴洛西眾議長計劃訪台背景下舉行，並且再次重申「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這點。」對裴洛西「暫定」的訪台行程，做出最後紅線警告。

中西方媒體各自分析裴洛西訪台利弊，多半認為一但成行，對於中美關係絕對是「弊大於利」，就連反華前美國總統川普也公開批評，裴洛西不該牽扯中國問題，「她只會讓事情變得更糟。」

陸官媒《人民日報》也引述多位美國學者說法，美國庫恩基金會主席羅伯特·勞倫斯·庫恩表示，在台灣問題上，美國領導人再次做出明確表態，重申美國政府的對台政策沒有發生改變。

美國杜克大學法學院創新政策中心執行主任、杜克大學中國事務高級顧問丹尼斯·西蒙表示，自美中兩國關系正常化以來，中國在台灣問題上的立場一直是明確的。美國一些政客的做法是魯莽的，是對當前局勢缺乏深刻認識的表現。

美國新墨西哥州立大學歷史學教授肯尼思·哈蒙德認為，美國對華政策的言行之間一直存在差距。美國一方面表示遵守美中三個聯合公報的原則，尊重一個中國的政策，另一方面卻不斷進行挑釁，旨在阻撓中國發展，這都是不負責任之舉。

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