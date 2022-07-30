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猴痘奪命！巴西傳41歲男性死亡　非洲以外首例

▲▼ 電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

▲電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電

巴西衛生部今天確認巴西首例猴痘死亡病例，死者是一名41歲男性，住在米納斯吉拉斯州烏柏蘭狄亞市（Uberlândia）。這是非洲以外首例猴痘死亡病例。

巴西衛生部指出，該名患者有免疫力低下和淋巴癌，導致病情迅速惡化，被送到首府好景市（Belo Horizonte）的一家公立醫院，然後轉入加護病房，死因是猴痘加重中毒性休克。

這是非洲以外首例猴痘死亡病例。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，今年1月到7月22日，全世界有5例猴痘死亡病例，全部在非洲大陸，其中3例在奈及利亞，2例在中非共和國。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）28日的數據，全球有超過2萬1000例猴痘確診病例，其中978例在巴西發現。

鑒於各國猴痘病例激增，增加國際傳播風險，世衛組織23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

迄今為止，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）已有44例猴痘確診病例，另有130例在調查中，2例疑似病例。

根據米納斯吉拉斯州衛生廳，其他確診病例均為男性，年齡在22至48歲之間，身體健康。

衛生廳聲明表示，正對所有患者接觸者進行監測，只有好景市有社區傳播。

猴痘病毒引起的疾病症狀與普通天花相似，但比較不嚴重，主要症狀包括面部、手、腳、眼睛、嘴巴或生殖器長水皰，發燒、淋巴結腫大、頭痛和肌肉疼痛。

猴痘的臨床護理除了管理併發症和預防長期後遺症外，還側重於緩解症狀，患者應接受液體和食物，保持足夠的營養狀況，繼發性細菌感染應根據醫師指示進行治療。

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