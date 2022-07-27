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網路詐騙隨旅遊假期到來　資安廠商盤點三大常見手段

▲詐騙集團會利用政府祭出的補助政策發送假簡訊。（圖／趨勢科技提供）

▲詐騙集團會利用政府祭出的補助政策發送假簡訊。（圖／趨勢科技提供）

記者陳俐穎／綜合報導

全球迎來後疫情時代，政府宣布縮短入境隔離天數。為了迎接期盼已久的出遊假期，國內飯店、民宿訂房率大增，更有不少民眾選擇踏出國門，根據桃園機場統計，7月暑假第一天的出境人數便爆衝3倍，但也出現了旅遊相關的網路陷阱，資安廠商趨勢科技彙整三大旅遊網路資安危機，以及各種個資外洩遭盜用的風險。

網路訂房、購票網站非常方便，也有不少人喜歡搶購優惠及促銷的旅遊行程，但其中卻可能存在著詐騙風險，趨勢科技表示，近來有知名旅遊網站、旅宿業者遭到駭客入侵，導致民眾個資外洩。提醒民眾如果接獲自稱是旅遊業者或訂房網站的電話，請先向業者求證，千萬不要輕易透露個資或卡號，並應定期檢查信用卡刷卡紀錄、定期更改密碼，同時建議民眾可使用免費個資保鑣App檢測自己的Email、電話、信用卡號碼等個資是否在暗網遭外洩過，成為詐騙集團的目標。

根據趨勢科技最新調查數據顯示，自今年3月政府頒發防疫補助紓困方案以來，已有近千筆防疫補助相關詐騙事件發生，有民眾就收到假冒政府發布防疫補貼的簡訊通知，簡訊內附帶假的網址吸引民眾點擊，目的就是要騙取個資、信用卡資訊和網銀帳號密碼等銀行帳戶登入資訊，甚至篡改驗證資料進而轉出大筆資金。

趨勢科技表示，民眾應一律使用政府官方機構提供的連結網址，直接在官網申請相關補助，切勿點取不明簡訊與連結，同時安裝行動安全防護加強行動裝置安全，以免還未領取到補助，錢財就先被詐騙集團盜領。

公共場所的資安問題層出不窮，無論是在國內外，飯店、機場或是火車站等場所皆有提供免費Wi-Fi，在享用網路的便利之餘，別忘了公共Wi-Fi隨時都可能伴隨著風險，特別是透過未經加密的公共Wi-Fi傳送資料，將使駭客有機會隨時連上開放網路，掌握使用者上網行為，盜取信用卡、帳密等個資。

趨勢科技建議民眾出門在外如必要使用公共Wi-Fi，可以先關閉自動檔案分享/同步功能、使用VPN應用程式來保護Wi-Fi連線，或安裝防毒軟體工具來封鎖惡意網址，簡單的小動作可防止隱私被偷窺、個資遭外洩。

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