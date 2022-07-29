未來一周「三階段變天」　低壓帶盤據台上空！這3天雨勢最猛

▲未來一周天氣將出現三階段變化，部分縣市嚴防大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

桑達輕颱生成，不過對台灣沒直接影像，但仍挾帶雨彈襲台，氣象局表示，未來一周天氣將出現「三階段」，明(7/30)起周末2天低壓帶逼近，大台北、東北部和東部有不定期短暫降雨；下周一(8/1)到下周四低壓帶盤旋台灣上空，其中下周一到周三雨勢最猛；下周五過後天氣較為穩定。

中央氣象局預報員趙紘表示，未來一周天氣將「三部分」，第一階段在明、後天(7/30~7/31)，低壓帶逐漸靠近台灣的過程，天氣慢慢不穩定，台灣處偏北風，大台北、東北部、東部地區，整天會有不定期短暫陣雨，其他地方包括桃園以北、東南部等以午後降雨為主；清晨西半部會有局部短暫陣雨。

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▲氣象局公布未來一周天氣變化。（圖／氣象局提供）

趙紘指出，第二階段，低壓帶壓到台灣上空，下周一(8/1)到下周四(8/4)天氣最不穩定，各地會有機會轉短暫陣雨和雷雨，「其中下周一到下周三降雨最明顯，各地會有短延時強降雨，中南部、東南部、各地山區會有大雨發生機率」；下周四低壓帶移到中國大陸一帶，雨勢限縮到各地山區有大雨可能。

第三階段則是下周五(8/5)過後，天氣轉為穩定一些，午後山區、北部和東北部以午後雷陣雨為主。

趙紘也提醒，明天周六(7/30)晚上到周日，基隆北海岸、馬祖和東半部會有長浪。