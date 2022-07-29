打呵欠打到下巴脫臼！女大生超淡定「親手喬骨」裝回去：不太方便

記者吳美依／綜合報導

英國21歲女大生伊莎貝拉（Isabella Prusak-James）與閨蜜出國玩，搭飛機時不自覺地打了呵欠，卻疑似用力過猛，導致下巴脫臼，只好徒手「喬骨」讓臉龐恢復原樣。她淡定表示， 雖然下巴脫臼看起來很恐怖，實際上卻不會痛，「只是不太方便。」

▲伊莎貝拉多次因為打呵欠造成下巴脫臼。（圖／翻攝TikTok@bxllajames）



伊莎貝拉搭乘聯航易捷航空（EasyJet），從倫敦前往西班牙觀光重鎮馬拉加（Malaga），她發現下巴脫臼後，趕緊用手機打字，叫朋友請空服員過來，因為需要有人從後方把手扣進嘴巴裡施力調整，才能協助下巴復位，但飛機座位太小了，沒有足夠空間。

2人被帶往機艙後方的隱密位置，但閨蜜嘗試幾次後，依然無法成功。於是，伊莎貝拉心一橫，打算自己動手試試看，果然見效，「我以前從未嘗試過，但我成功做到了。」

《太陽報》報導，伊莉莎白第一次下巴脫臼是在18歲那年，至今已經累計10次經驗，「我還是不知道原因。但它總是因為打呵欠引起，而且總是發生在右側。」儘管她幸運地不需要治療，下巴脫臼也不容易造成長期副作用，但若情況持續很長一段時間，顳顎關節炎的風險就可能增加。

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