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北投小客車右轉「機車煞不住」！後座18歲妹子噴飛瞬間曝光

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市北投區大度路三段、關渡路口11日下午3時許31分許發生一起碰撞車禍，當時林姓男子(60歲)駕駛自小客沿著大度路三段行駛，經過路口時右轉，不料右側車身與同向的雙載機車發生碰撞，導致騎士張男(19歲)與後座的賴女(18歲)當場噴飛、全身多處擦傷。

▲▼北投大度路三段、關渡路口車禍。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

▲撞擊瞬間機車後座的賴女噴飛，足見撞擊力道強大。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

警方初步調查，當時林男駕車沿著大度路三段第四車道往東行駛，經過路口時欲右轉，不料卻與同向、同車道的雙載騎士發生碰撞，造成騎士及其後座乘客受傷。初步了解，雙方均無酒駕。

▲▼北投大度路三段、關渡路口車禍。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

▲張男起身後立即關心賴女傷勢。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

行車紀錄器畫面拍下，駕駛經過路口時緩緩右轉，這時右側車道一輛機車反應不及，當場猛力撞上右側車身；強大的撞擊力道，導致機車後座的賴女整個人當場向前噴飛數公尺遠，摔落在地後滾了幾圈，因過於疼痛只能勉強坐起身，而張姓騎士同樣噴飛，但傷勢較輕微，還能立刻站起並關心賴女傷勢。救護人員初步檢傷，發現2人全身有多處擦挫傷，後續送往醫院包紮，幸無生命危險，詳細肇因、責任歸屬，還有待進一步調查釐清。

▼自小客右側車身與機車發生擦撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北投大度路三段、關渡路口車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北投大度路三段、關渡路口車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

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