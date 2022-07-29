駁二「大樹宇宙」360度環景裝置！迴旋步道可登樹頂　開放時間曝

▲駁二「大樹宇宙-愛河森林慢板」360度環景裝置開放。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

駁二藝術特區大義公園近日出現一座環繞大樹的裝置，今（29）日宣布，「大樹宇宙-愛河森林慢板」即日起開放，「360度環景裝置」由藝術家顏名宏設計創作，依傍著老榕樹構築迴旋而上，與枝幹樹葉共生，民眾可透過迴旋步道，緩緩登上樹梢，遠眺港區美景，再穿梭枝葉回到地面，展開城市中探索自然的慢板生活。

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▲民眾可透過迴旋步道，緩緩登上樹梢。（圖／高雄市政府文化局）



此座「大樹宇宙」360度環景裝置，是藝術家顏名宏為了高雄下半年登場的「台灣設計設計台灣」醞釀規劃的新作，位於駁二藝術特區大義公園內，開放時間為周一到周四，下午2點～傍晚6點；而周五六日為下午4點到晚間8點。駁二藝術特區也特別提醒參觀民眾，為維護大眾參觀權益與行進安全，作品坡道請小心慢行，切勿在其中嬉鬧奔跑或跳躍。

▲透過透過迴旋步道緩緩登上樹梢，遠眺港區美景。（圖／高雄市政府文化局）

顏名宏表示，大義公園內的榕樹欉自然生長構成美學與生態系統，因此在構思作品時，特別建置出獨立的主體基礎結構，刻意避開大樹地下的重要的根系，避免傷害樹群，過程中更依循樹枝的生長線性構成設計動線，穿越枝葉間隙依空間變化施作曲徑步道，從樹下漫步到樹梢，這一彎於天地流轉、虛實交錯的生態步道，彷彿自成一處「大樹宇宙」。

▲▼「大樹宇宙」360度環景裝置，是藝術家顏名宏創作。（圖／高雄市政府文化局）

高雄副市長史哲表示，「大樹宇宙」在白天、夜晚有不同樣貌，是一件讓人嚮往走入體驗的地景作品，沿著大樹生長軌跡設計的蜿蜒坡道向上，樹林間隙撒落的光影，能夠在市區中尋獲一方寧靜，與樹木、與大地、與自然對話，也與遠方的城市風景對話。

▲▼「大樹宇宙」在白天、夜晚有不同樣貌。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市政府文化局長王文翠表示，顏名宏在2016年創作的「椅子樂譜」，是許多遊客來到駁二必拍的熱門景點，文化局特地邀請顏名宏再於大義公園規劃新作，讓「大樹宇宙-愛河森林慢板」與「椅子樂譜」兩件作品可以相互呼應。而大義公園是愛河灣周邊令人放鬆舒心的城市綠地，這件360度環景作品，提供了民眾走上樹林，登高遠眺港區風景的難得體驗。

▲▼駁二「大樹宇宙」360度環景裝置即日起開放。（圖／高雄市政府文化局）



高雄市長陳其邁表示，疫情讓人們渴望擁抱自然綠意和陽光空氣，而藝術家的創作適時反映了人們的心情，一座與自然共生的藝術作品能夠撫平人心、帶來平靜，加上高雄駁二藝術特區具有海港的遼闊，也有自然綠意的自在，接下來「臺灣文博會」與「台灣設計展」將接續在高雄登場，邀請民眾在看展的同時，也能登上大樹宇宙欣賞港區風光。

駁二「大樹宇宙-愛河森林慢板」開放時間 ：

週一至週四 14:00-18:00

週五至週日 16:00-20:00 (含國定假日)

地點：駁二藝術特區大義公園內

注意事項：為維護大眾參觀權益與行進安全，作品坡道請小心慢行，切勿在其中嬉鬧奔跑或跳躍。詳細資訊可見官網