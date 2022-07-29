包皮發炎腫成「火山口」 男子雞頭狂流膿　醫生一看猛搖頭

▲包皮發炎腫成「火山口」 男子雞頭狂流膿醫生一看搖頭。（圖／CFP）



記者游瓊華／台中報導

台中一名20多歲年輕人因包皮過長，導致反覆發炎且尿尿會痛、流膿，前往長安醫院泌尿科就診，泌尿科醫師黃煒軒檢查發現，男子龜頭紅腫，包皮就像火山口一樣，判斷為糖尿病併發包皮炎，透過包皮槍手術，也就是一次性包皮吻合切割術，終於讓男子的龜頭重見光明，包皮炎也都得到良好的控制。

醫師也透露，病患的包皮因為反覆性撕裂傷、結疤，使得整個包皮口變小，就像火山口，是典型因為糖尿病造成的包皮炎，於是安排驗糖化血色素，檢驗數字竟高達12%，嚴重超標，男子也到此刻才知道自己罹患糖尿病。

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▲黃煒軒提醒，若出現包皮太長清潔不易，導致包皮垢嚴重造成反覆發炎感染、嵌頓性包莖、排尿困難。（圖／長安醫院）

黃煒軒指出，包皮槍手術為最新的手術方式，包皮切割與縫合可以同時完成，過程只需3到8分鐘，相較於傳統手術出血量少、較不疼痛、癒合時間快且術後護理簡單。

黃煒軒也提到，包皮槍手術特別適合糖尿病患，因為糖友們的抵抗力與免疫力較低，傷口不容易好，若是用傳統縫線手術，有可能縫線掉了但傷口其實還沒長好、裂開了，之後還要再縫第二次。此外，提醒男性朋友，若出現包皮太長清潔不易，導致包皮垢嚴重造成反覆發炎感染、嵌頓性包莖、排尿困難、糖尿病患包皮裂傷難癒合等症狀，盡早尋求專業醫師的評估與處理，切勿因害羞而諱疾忌醫。