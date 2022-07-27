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社會 社會焦點 保障人權

阿美族新手揹工失聯11天亡　山友點名1魔人：晚上睡得著？

記者黃翊婷／綜合報導

台東阿美族林姓男子（30歲）首次擔任揹工，卻在15日行程結束後獨自返程時失聯，經過11天搜尋，搜救人員才在溪床找到他，但人已經明顯死亡。事情曝光之後，引發山友們在網路上發文熱議，有人認為，搜救人員發現整條戒茂斯嘉明湖登山路線幾乎沒有路條（登山時用來指引方向的布條）留下，原來是6月時被環保人士全數拆除，這對需要在山區工作的人來說相當危險，「假借環保之名亂拆路條的人才是垃圾！出人命了，晚上睡得著嗎？」

▲▼新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林姓新手揹工完成戒茂斯山任務後，於返程途中失蹤。圖為搜救畫面。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

回顧整起事件經過，初次擔任揹工的林男15日完成戒茂斯山域的任務，卻在獨自回程時離奇失聯。老闆報警之後，多個民間團體與單位立即派人前往搜救，但高山陡峭地形、樹林密布，大大增加救援難度；期間有人曾在山林間發現疊石等疑似記號，一度讓眾人燃起救援成功的希望。

▲▼新手揹工失聯11天後被尋獲已死亡，26日直升機將遺體吊掛下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林男的遺體在26日由直升機吊掛下山。

然而，就在林男失聯的第11天，也就是25日，中華民國山難救助協會所屬中區搜救委員會成員於當日下午1點20分左右在溪底尋獲林男，但人已經明顯死亡。經過多人協助，林男的遺體已在26日上午由直升機吊掛下山，並於台東池上國中降落，後續則交由家屬帶回辦理後事。

這起事件在山友之間引發熱議，有人在臉書社團「廚司登山隊」PO文討論，直指當時有搜救人員發現，整條戒茂斯嘉明湖登山路線幾乎沒有路條留下來，原來是6月時被有心人士以「環保、正義」的名義全數拆除，但戒茂斯山支線不在登山步道的主要幹道上，所以還有留下些許標示沒被拆除，熟悉揹工或挑夫工作的人應該知道，大多數揹工或挑夫在工作時，不會使用離線地圖，在山區走路都是依靠原始的山域求生、獵場狩獵本能或相關登山經驗，這時候路條就顯得相當重要。

阿美族新手揹工陳屍溪床，山友點名「1魔人」負責。（圖／翻攝自Facebook／廚司登山隊）

▲▼山友PO文討論。（圖／翻攝自Facebook／廚司登山隊，下同）

阿美族新手揹工陳屍溪床，山友點名「1魔人」負責。（圖／翻攝自Facebook／廚司登山隊）

原PO接著說，原住民同胞的視力很好，可以看得很遠、很清楚，若林男當時走到戒茂斯山的三岔路口，遠遠望去看到戒茂斯山方向有路條，對於不熟悉路線的他來說，或許就會認為那是回家的路，結果一直走下去反而迷失在山林間，直到11天後才被發現死在溪床上。

阿美族新手揹工陳屍溪床，山友點名「1魔人」負責。（圖／翻攝自Facebook／廚司登山隊）

▲有人認同原PO的觀點，也有人不認同。

不少山友看完文章都很認同原PO的觀點，並紛紛留言表示，「假借環保之名亂拆路條的人才是垃圾！出人命了，晚上睡得著嗎」、「這些打著正義的魔人，是正義還是害人？這已經出了一條命，接下來呢」。還有熱心山友補充道，爬山時藍天隊的指標很重要，因為他們綁的地點都是一般山友容易走錯的岔路，所以這次的事件才會讓大家這麼生氣。

不過，也有部分山友不認同並強調，縱使一開始綁路條是想提醒山友，但綁太多就會讓有用的路條變成環境垃圾，大家應該回頭思考，如果路條真的有其必要，那要如何管理又該由誰決定綁在哪裡比較好，而不是單純咒罵環保人士，這樣的行為不太厚道。

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