農曆七月「飲食宜忌」全在這　番茄芭樂禁拜！真實原因曝

▲農曆七月禁忌多，連拜水果都有一番講究。圖為台灣府城隍廟中元普渡祭典。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆七月是咱們文化中的「鬼月」，這段期間有不少生活禁忌，深怕招惹了正在放暑假的好兄弟。一起來看農曆七月又有哪些跟飲食有關的禁忌呢？

鬼月比較像是台灣和中國大陸東南沿海省份的特有文化，結合佛教在盂蘭盆節期間祭祀亡者，加上早期移民社會械鬥多，造就許多需要供養的無主孤魂，而發展出的一套民俗祭典。

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農曆七月舊稱「瓜月」或「巧月」，在古代中國文獻中，都沒有鬼放暑假的記載（古代人可能比較相信人鬼存在同一個時空，看看《太平廣記》跟《聊齋誌異》一堆三不五時跑出來作弄人的靈界朋友就知道了）至少到清代以前，官方曆書都沒有記載鬼月，更別說深受中國文化影響的韓國、日本等鄰近國家了。

雖然是科學時代，但有些事寧可信其有，農曆七月有什麼要注意的呢？

拜水果連數量都有講究 香蕉李子鳳梨會call客來

佛教稱農曆七月為「吉祥月」或「孝親月」，適合追思故人，在農曆七月期間，也會有許多像是普渡的祭祀活動，用來拜拜的供品也有一些講究，光是水果就有很多禁忌。

《易經》認為單數為陽，雙數為陰，拜神的水果請用單數，拜好兄弟才用雙數。香蕉、李子、水梨（或鳳梨）的組合，台語諧音「招你來（蕉李梨）」，被認為會呼喚太多靈界朋友出現；釋迦是因為長得像佛頭所以不敬；葡萄、荔枝、龍眼這類成串的水果，有種「一來就是一大串」的聯想，所以也不妥，要拜必須先剪開；而像番茄、芭樂這類籽多會容易吞下肚的水果，早期認為會隨著便便到處亂長，拿來拜拜也屬於大不敬。

生魚片不能吃？ 冰塊會招水鬼？

有些民俗說法更加天馬行空，表面上看起來很無稽，但我覺得這比較像是長輩把一些告誡化成禁忌而流傳下來，例如有一說是農曆七月不宜吃生魚片，血腥味會吸引好兄弟，這比較像是過去冷藏技術不發達，吃生冷的東西容易食物中毒，只要挑對店家就沒問題（而且這樣對日本好兄弟也太不公平了吧）；有一說是「冰塊」的偏旁是「水鬼」，所以七月不可以含冰塊，這是怕小孩吃太多冰吃壞肚子吧（姓魏的人感到委屈）；有一說是筷子插在飯碗上會讓人想到線香，容易招鬼，這是基本餐桌禮儀吧；還有認為台語形容死掉的俗諺叫「去蘇州賣鴨蛋」，所以鬼月不宜吃鴨蛋，這樣蛋黃酥業者要怎麼辦呢？這部分我倒是覺得聽聽就可以。

農曆七月太熱 該吃這些退退火

《論語》說：「未知生，焉知死？」靈界的朋友是該尊重，但陽間的活人在鬼月該注意哪些飲食細節呢？大暑剛過，整個農曆七月通常都是氣溫最高的一段時間，容易食欲不振、因為大量流汗而脫水或缺少電解質，就很容易讓人中暑或熱衰竭。農曆七月應該注意多吃點清淡、有優質蛋白質的食物，並多攝取水分和補充電解質。

整個亞洲圈都有在夏季吃些滋補食物的習俗，像是日本會在土用丑之日吃鰻魚補充體力，韓國以前會在三伏天吃「補身湯」（現代應該都改吃參雞湯了，狗狗很可憐請不要吃狗狗）。另外漢醫也有「冬病夏治」的思維，認為冬天的呼吸道或循環問題，應該趁著夏天的時候來補好底子，所以夏天是很適合吃一些溫補藥膳的，主要以補氣補血為主。（但還是建議找專業中醫師諮詢）

夏天也很容易火氣大，所以可以去抓一些像是薄荷、茵陳、仙草、鳳尾草、咸豐草回來煮茶喝，許多中藥行也有現成配好的青草茶包，這些草藥性質偏涼，解渴又退火，但也不宜當水喝，否則可能因離子不平衡引起輕瀉症狀；桑葉、荷葉、玫瑰、仙楂、烏梅這類材料則能消水腫跟刮油，有些中藥行會配成複方減脂茶，但這類藥材就真的頗寒，喝多了容易拉肚子，孕婦等特殊體質族群也需要先跟醫生討論再喝。



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