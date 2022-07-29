台中「流鶯大樓」直擊！大白天低胸女徘徊騎樓　1次500元

▲台中合作大樓外觀。（圖／翻攝Google Map，下同）



記者葉國吏／綜合報導

全台最後公娼「桃園天天樂」六月熄燈後，台灣的情色行業正式走入地下化。位在台中公園路上「合作大樓」及「觀光大樓」又稱「合作暨觀光大樓」，由於屋齡老舊超過50年，加上住商混合的設計，讓此處成為流鶯、私娼聚集地。

▲台中合作大樓騎樓下的短裙女子。

本報報導《流鶯攬客「一次500元」 台中人小時候景點變鬼樓！》位於公園路上「合作大樓」及「觀光大樓」又稱「合作暨觀光大樓」，屋齡已有50多年，30年前社區中庭曾進駐知名的聯美歌廳、豪華戲院及金馬遊樂場，擁有不少老台中人兒時回憶。

▲台中合作大樓騎樓下多位女子聚集。

1992年，一場大火把豪華戲院、聯美歌廳燒了，從此大樓由盛而衰，由於建物占地面積廣，有多個出入口，有利於躲避警察，老公娼慢慢聚集在這裡「做生意」。一位民眾表示，曾經早上7點經過被一位阿嬤攔下，還稱「早上咖新鮮啦！」讓他哭笑不得。

▲台中合作大樓騎樓下的低胸女子。

從Google Map實景繞一圈，確實可以看到有女子坐或站在騎樓下，其中也不乏穿著低胸露深溝的女子。據了解，在該處站壁的流鶯至少都有60歲以上，一次只要300~500元，「沒辦法，她們只能靠著這種方式賺錢生活！」