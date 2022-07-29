「桑達」順季風環流北轉！最新路徑曝　今起全台降溫大雷雨

▲輕颱「桑達」沒有侵台機率。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱「桑達」昨(28日)晚生成。從最新的「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，桑達颱風未來沒有侵台機率。不過今天開始到週日「季風環流」會讓台灣變天有雨，氣溫也會略降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「桑達」強度偏弱，未來順著「季風環流」邊緣的「導引氣流」前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。

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▲氣象局針對花蓮縣縱谷，屏東縣、宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號。（圖／中央氣象局）

最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週「季風環流」(monsoon gyre)先在台灣東側打轉徘徊約3天， 之後2天通過並移至台灣西側、減弱消失；其殘存的西南風影響最後2天。由於「季風環流」的中心及西側結構較鬆散，東側「西南季風」則伴隨厚實雲系(右圖)，在西移的過程又有變化，將對台灣帶來不同程度的影響。

今日至下週日(29至31日)「季風環流」在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意。

▲左圖：29日2時中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，「桑達」強度偏弱，未來順著「季風環流」邊緣的「導引氣流」前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。右圖：28日20時歐洲(ECMWF)模式，模擬29日20時850百帕等高線及風場圖顯示，「季風環流」的中心及西側結構較鬆散，東側的「西南季風」則較強。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

今日各地區氣溫：北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至37度。氣象局針對花蓮縣縱谷，屏東縣、宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市地區為黃色燈號，請注意。

下週一、二(1、2日)「季風環流」通過台灣，其中心鬆散，但水氣增多、仍為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨較大降雨的潛勢；下週三、四(3、4日)「季風環流」己消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨並有強對流發展的機率，應持續注意。