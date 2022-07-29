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嘉義市長者打疫苗獎勵7／31截止　完成C肝治療加碼送500元

▲▼ 嘉義市新增281例本土確診案例，響應世界肝炎日，嘉義市民完成C肝治療加碼送500元。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市新增281例本土確診案例，響應世界肝炎日，嘉義市民完成C肝治療加碼送500元。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心28日公布全國本土新增23822例，嘉義市新增281例確診個案，包含12歲以下48例，12-64歲214例，65歲以上19例。嘉義市目前居隔1848人，解隔252人，輕症居家照護人數3138人。111/1/1截至111/7/27嘉義市累計確診嚴重特殊傳染性肺炎本土病例數為39803人。截至7/27本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,572人(89.31% )。

▲▼ 嘉義市新增281例本土確診案例，響應世界肝炎日，嘉義市民完成C肝治療加碼送500元。（圖／嘉義市政府提供）

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近日集中檢疫所申請案件增加，為利資源有效運用，衛生局提醒，申請集中檢疫所之民眾需經由醫院通報之陽性確診個案，且符合以下條件：年齡 70 歲(含)以上、年齡 65-69 歲獨居、懷孕 36 週(含)以上、出生 3-12 個月且高燒(>39 度)、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者等條件(如無法一人一室、居住地為分租雅房、居住地為宿舍、同住且共用衛浴之未確診者達4人以上)，另外，集中檢疫所需經中央核定後安排並指定入住地點，流程較為繁瑣，並非當天入住，請民眾耐心等候通知。

衛生局再次呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，長者打疫苗送好禮的獎勵方案7月31日即將截止，請65歲以上長者及55歲以上原住民尚未完接種者把握最後4天預約接種，現亦有Novavax、BNT、莫德納、AZ、高端等疫苗可供選擇，詳情請至衛生局疫苗專區查詢(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501)，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。

▲▼ 嘉義市新增281例本土確診案例，響應世界肝炎日，嘉義市民完成C肝治療加碼送500元。（圖／嘉義市政府提供）

另，7/28為世界肝炎日，衛生局呼籲，感染B、C型肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，肝癌更高居癌症死因第二位。提醒大家，C型肝炎透過「篩檢」與「早期治療」即可治癒，且C肝藥物療程有政府補助費用、僅需3個月治療期且副作用小，嘉義市一直致力推動C肝篩檢，本市30歲以上市民C肝篩檢涵蓋率(66.8%)列居全國第一，為能幫助更多民眾重拾健康、全家安心，衛生局即日起推出「嘉有好禮 C力犀利」活動，設籍嘉義市之C型肝炎篩檢抗體陽性且血液中有C型肝炎病毒者，依醫師指示完成C肝藥物治療療程，加碼領取500元禮券，限額100名，請民眾把握機會，盡快篩檢及早治療，顧健康享好康，一舉兩得；今日上嘉市A健康臉書響應世界肝炎日，再免費送「肝麻吉line貼圖組」。

目前嘉義市30歲以上市民約有6萬多人尚未完成C肝篩檢，籲請還未篩檢過C型肝炎之市民，可善用嘉義市提供的5個篩檢管道，包含國健署成人預防保健醫療院所、市民整合性健康篩檢(6家醫院)、東、西區衛生所週一到週五上午隨到隨檢、社區C肝篩檢活動、企業揪團專案篩檢等接受免費篩檢。凡設籍嘉義市30歲以上市民只要參與C肝篩檢活動，就可參加最高好禮5000元提貨券的抽獎活動，邀請市民一起S K TO運動「S(screen)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」。

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關鍵字：

C肝篩檢

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