大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

▲大甲手工地瓜球因老闆娘爆紅。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中大甲一家地瓜球攤販因老闆娘太美，加上擁有不科學火辣身材，多次在網路上引起討論。不過，人紅是非多的她，過去頻頻遭質疑隆乳，眼見謠言如雪球般越滾越大，她近日也在接受YouTuber採訪時大方承認，自己的胸部「是假的」。

位在大甲蔣公路上的地瓜球攤日前爆紅，老闆娘Bella經常紮著馬尾、穿著低胸上衣，熟練地剷著酥軟地瓜球，切到攤子正面，Bella雪白胸器渾圓放送，同時還有一對嬌媚眼神狂電，讓不少顧客在等待的同時一點也不無聊，不僅是夜市焦點，還曾登上綜藝節目。

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Bella近日接受台俄異國夫妻檔YouTuber「Roman and Sharon」採訪，主持人Sharon表示，不少粉絲都認為Bella身材很好，但也不免有人好奇，究竟豐滿的上圍是真的還是假的？對此，Bella大方承認「是假的」，並表示這是她所喜歡的，因此不會去在乎別人的眼光，也不會回應他人關於「假奶」的質疑，「因為我心裡會覺得他是不是羨慕我」，展現出高EQ。

針對Bella說法，不少粉絲也紛紛力挺，「這樣熱的天氣，不收錢給大家眼睛吃冰淇淋了，真假不重要了啦」、「假的也好，真的也好，你也摸不到，只能看看就好」、「至少有勇氣」、「誠實很好，反正我還是要看」、「很棒啊！她自己也大方說假的了，別人有啥好說嘴！好過一堆假的還在那邊假掰的好太多了」。