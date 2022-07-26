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中部萬安演習她最紅！9頭身長髮美女飄仙氣　拉行李箱躲進火車站

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中部萬安演習，一名九頭身長髮美女成為亮點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中部萬安45號演習26日下午1點半登場，演習時間為30分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，各個路口都有員警站崗，只要看到還有民眾或騎士還在路上趴趴走，警方立即鳴笛指揮疏散到騎樓。在警方疏散過程中，有名9頭身、身材高䠷的長髮美女拉著一卡小粉紅皮箱快步走入彰化火車站，意外成為焦點。

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美由警政署警政委員詹永茂、彰化縣警局長吳坤旭與軍方人員陪同，先後赴台鐵彰化火車站、中華電信彰化營運處視察防空疏散演練，同時消防局支援辦理空襲時救災救護演練，辦理空襲時救護站開設演練，演習中各參演人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果。

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過在下午警報聲響後，仍有許多民眾走在大馬路上，站在路口站崗的員警高呼「趕快離開大街避難」，過程中有一名9頭身長髮美女，拉著一卡小粉紅皮箱，也被警方快步引導到彰化火車站內躲避，開車族則被員警阻攔後引導至路邊停放，整個彰化城頓時變成一座無人空城。

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

只見這名長髮美女，身穿白色小洋裝及粉色高跟鞋，搭著一件小香風黑色長袖背心，拉著一個粉色小皮箱，在警方引導下進入彰化火車站內，還不斷的回眸看著其他後方的民眾，這一幕被民眾拍下來，雖然過程中只有幾秒鐘，卻意外成為演習中的亮點。

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美強調，防空警覺「寧可千日不用、不可一日不備」，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失，另國防部統裁官、內政部警政署評核官也肯定彰化縣整個操演過程，並嘉勉各參演單位防空救災救護能力。

▲中部萬安演習。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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