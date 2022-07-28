快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

▲中油前勞工董事陳枝章疑涉案被起訴。（圖／翻攝自陳枝章臉書）

者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪金額高達2710萬，檢、廉專案小組今年1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣不明款項，訊後羈押禁見。檢方在5月份偵結，將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴。檢、警擴大追查後發現，部分標案的金流疑與中油前勞工董事陳枝章有關，6月22日將他傳喚到案，並聲請羈押獲准後，橋檢在偵辦38天後火速偵結，依貪污罪將陳枝章、中油張姓經理、廖姓廠商3人起訴。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲中油貪瀆的風暴持續擴大。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。在案情方面，專案人員持續擴大追查相關標案金流，發現與中油前勞工董事陳枝章有關，據了解，陳枝章身為勞工董事，與徐漢互動良好，對於標案也有一定的影響力，廠商在打通相關環節時，也會順便「拜會」陳枝章。

▲中油前執行長徐漢（右二）涉案的貪瀆風暴持續擴大。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

檢方在6月22日將陳枝章等人傳喚到案後，認為涉案情節重大，因此向橋頭地院聲請羈押獲准。

檢方查出，陳枝章在去年8月退休前擔任中油勞工董事，張姓經理則是中油煉製事業部經理，兩人在中油任職期間，廖姓廠商透過張姓經理以支付顧問、諮詢費等名義，在招標、決標、履約及驗收等採購過程中收賄，張再把部分現金交給陳枝章，檢調查出，涉弊的5件標案中，陳枝章與張子房各獲得115萬元及155萬不法所得。

檢方偵辦時，陳、張及廖姓廠商都坦承犯行，且深具悔意，犯後態度良好，陳、張更主動繳回所有不法所得，檢方偵結後，以陳枝章涉犯職務上行為收受賄絡罪共3罪，張姓經理涉貪汙罪共5罪，廖姓廠商則涉嫌交付賄絡罪共5罪，提起公訴，但建請橋頭地方法院從輕量刑，以啟自新。