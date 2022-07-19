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中油貪瀆風暴再擴大！涉部分標案金流...前勞工董事被羈押

▲▼檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲中油貪瀆的風暴持續擴大。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪金額高達2710萬，檢、廉專案小組1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣不明款項，訊後羈押禁見。檢方在5月份偵結，將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴。檢、警擴大追查後發現，部分標案的金流疑與中油前勞工董事陳枝章有關，上個月底將他傳喚到案，認為涉案重大，向法院聲請羈押獲准。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲▼中油前勞工董事陳枝章 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲中油前勞工董事陳枝章疑涉案被收押。（圖／翻攝自陳枝章臉書）

 專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。

中油煉製事業部執行長徐漢。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

▲中油前執行長徐漢（右二）涉案的貪瀆風暴持續擴大。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

在案情方面，專案人員持續擴大追查相關標案金流，發現與中油前勞工董事陳枝章有關，據了解，陳枝章身為勞工董事，與徐漢互動良好，對於標案也有一定的影響力，廠商在打通相關環節時，也會順便「拜會」陳枝章。

檢方對於案情低調不願多談，由於陳枝章涉案的金流的部分仍須進一步逐一清查過濾，因此在6月底將他傳喚到案後，認為他涉案情節重大，因此向橋頭地院聲請羈押獲准。

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