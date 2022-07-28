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林智堅要求蘇宏達迴避被駁　台大教授曝「林對自己信心不足」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅要求蘇宏達迴避召集人，台大昨天已經駁回。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，並在昨（27日）開會，並針對林智堅要求蘇宏達是否該迴避進行無記名投票，最後被駁回，不願具名的台大社科院老師表示，蘇宏達是社科院院長，擔任召集人是很自然的事，「委員反而比較重要」，若外界有預設立場，沒有人可以擔任委員，應該「拿看別人的標準看自己」，若通過就沒問題，就這麼簡單，這麼多動作反而凸顯對自己信心不足。

林智堅論文抄襲爭議延燒，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，甚至與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同。林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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爭議爆發之初，陳明通指先有林智堅的研究和資料，才有余正煌的論文寫作，還要感謝林智堅不藏私，願意分享資料給學長余正煌；陳明通日前更提到，在徵得余的指導教授同意下，以口試委員身分指導余正煌研究計畫寫作，時間大約從2016年1月開始，晚於他指導林智堅的論文寫作。
 ▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大教授認為，蘇宏達擔任審定會召集人「理所當然」。（圖／記者許敏溶攝）

對於林智堅涉及抄襲爭議，台大審定委員會昨天開會，並針對林智堅及其律師提出審定會召集人蘇宏達迴避申請案進行討論與表決，經過所有委員逐一發言、充分討論後，以無記名投票表決方式，最後一致決定申請迴避案駁回。主要理由是「申請人所提事證並無具體事實足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞。」

不願具名的台大社科院老師表示，以過去在社科院的經驗，由社科院院長擔任召集人是被視為理所當然的事，所以由蘇宏達擔任這次審定會召集人，也是很自然的事，外界看法是附加上去，不能因此來影射蘇宏達而要求迴避，而且比起召集人，「委員反而比較重要」，因為委員是多數，若依照林智堅標準去要求委員，恐怕整個社科院都沒有人符合擔任委員資格，同樣全台灣也是一樣。

對於台大審定會昨天做出駁回林智堅申請決議，該名社科院老師直言「不意外」，同時也呼籲林與所屬政黨，應該「拿看別人的標準看自己」，若以這樣標準通過就沒問題，「就這麼簡單」，太多動作反而凸顯對自己信心不足。

另傳出余正煌口試審定時間為2016年7月19日，林智堅則在2017年1月13日，外界認為這是林智堅恐怕有抄襲的證據之一，該名社科院老師表示，這是一種說法，但實際上是否有涉及抄襲，還是交給審定會來認定，自己不便多加批評。

不過，另一名國立大學教授表示，口試審定時間先後，只是認定是否違反學倫的的參考指標之一，時間比較晚，不代表就是抄襲，但林智堅的指導教授陳明通，一再宣稱是林智堅發想在先，但「發想在先就可以借給別人用嗎？這很奇怪」，其中恐怕也有涉及學倫問題。
 

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