台裔楊安澤宣布成立新政黨「前進黨」　拚美國第三勢力

▲台裔美籍企業家楊安澤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

台裔美籍企業家楊安澤於美國時間27日宣布成立新政黨「前進黨」（Forward Party），楊安澤將與前共和黨紐澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）共同擔任主席，要成為美國政壇第三勢力。

路透報導，前進黨由數十名前共和黨與民主黨成員組成，將於9月24日在休士頓舉行正式建黨儀式，並於今年秋天在20多個城市舉辦一系列活動、提出政黨綱領，接著在明年夏季舉行首次全國代表大會。

楊安澤（Andrew Yang）稍早透過推特宣布前進黨成立，強調前進黨是全美最大的第三黨（Third party，

意指共和、民主兩大政黨以外的其他所有政黨）。他透過聲明提到，10個月前選擇離開民主黨，是因為知道美國需要一個全新政黨來幫助重整美國政治，扭轉現正撕裂國家的分化對立。

Feeling great about the announcement - let’s go!! pic.twitter.com/UT8nfbCH2U — Andrew Yang (@AndrewYang) July 28, 2022

依據楊安澤發出的聲明，前進黨與政治團體「服務美國運動」（the Serve America Movement）、「美國復興運動」（the Renew America Movement）合併。而新黨綱領的兩大支柱是要振興公平繁榮的經濟，讓給美國人民在選舉中有更多選擇，讓民眾對運作良好的政府有更多信心、在未來有更多發言權。

前進黨領袖援引蓋洛普去年民調數據指出，有三分之二的美國人認為需要第三黨。儘管從歷史上來看，在美國兩黨制之下，第三黨勢力未能壯大，但曾影響總統選舉結果。在2000年，綠黨的納德（Ralph Nader）贏得許多民主黨選票，讓共和黨的小布希（George W. Bush）贏得總統大選。

前進黨成員、川普政府前國土安全部官員泰勒（Miles Taylor）也說，過去第三黨確實失敗過，但如今基本面已經改變，給選民一個可行、可信的第三黨選擇。

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