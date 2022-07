台裔楊安澤宣布成立新政黨「前進黨」　拚美國第三勢力

▲台裔美籍企業家楊安澤。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

台裔美籍企業家楊安澤於美國時間27日宣布成立新政黨「前進黨」(Forward Party),楊安澤將與前共和黨紐澤西州長惠特曼(Christine Todd Whitman)共同擔任主席,要成為美國政壇第三勢力。

路透報導,前進黨由數十名前共和黨與民主黨成員組成,將於9月24日在休士頓舉行正式建黨儀式,並於今年秋天在20多個城市舉辦一系列活動、提出政黨綱領,接著在明年夏季舉行首次全國代表大會。

楊安澤(Andrew Yang)稍早透過推特宣布前進黨成立,強調前進黨是全美最大的第三黨(Third party,

意指共和、民主兩大政黨以外的其他所有政黨)。他透過聲明提到,10個月前選擇離開民主黨,是因為知道美國需要一個全新政黨來幫助重整美國政治,扭轉現正撕裂國家的分化對立。

Feeling great about the announcement - let’s go!! pic.twitter.com/UT8nfbCH2U