三寶會車直直撞影片曝　下秒竟倒退嚕！他怒譙「班長經典名句」

記者張靖榕／綜合報導

轉彎處因為視野不佳車輛難免會有碰撞，因此更該減速慢行，不過27日一則影片中，駕駛在有凸面鏡的轉彎處看見對向來車，煞車後只見對方直直撞過來，接著又做出更離譜行為，讓車主只能無奈喊「欸你還在動，吼！」對向車奇葩行徑吸引網友留言，「還在動，就你最特別！」

▲▼白車三寶轉彎直直撞。（圖／翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）



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行車記錄器畫面於27日上傳在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，一名「村民」提供車禍現場影片，當時在一處山路轉彎處，前方凸面鏡照到對向有一輛白車開近，於是就在轉彎處前緩緩停下，沒想到白車轉彎時似乎不關心車前路況，竟然直直擦撞村民車輛左前保桿位置。

村民在車內無奈喊「哇X，吼」，下秒又見白車竟然打擋倒退嚕，再傷害車輛一次，看得村民大喊「欸你還在動，吼！」

三寶行徑讓網友笑翻狂酸，紛紛留言「彎處有凸面鏡也能直直撞」、「完全可以感受到拍攝車主的無奈與憤怒」、「車改道這樣，這點距離煞不住？丟臉」、「開硬皮鯊的技術應該都不錯啊，這個怎麼ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的。」車主的話也勾起網友的共同回憶，「車主一定是教育班長，注意！還動」、「你各位還動啊！就你最特別！」