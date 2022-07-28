整袋垃圾從天而降　鄰居當投手過程全被拍！環保局：無法可罰

記者崔子柔／綜合報導

住家周圍的環境要由鄰居共同維護，但遇到沒有公德心的住戶也無可奈何。一名網友就表示，他家附近的空地被扔了堆成山的垃圾，即便他已經將鄰居從窗口丟出垃圾的畫面錄影存證，環保局也說「無法可罰」，讓他感到相當無奈。

「這種亂丟垃圾的垃圾到底有沒有法可以開罰？」原PO昨（27）日在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他住在台北市士林區，發現鄰居常從窗戶扔出垃圾，他將監視器畫面保留存證，警察局說要找環保局處理，環保局也說無法開罰。

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▲拍到鄰居屢次亂丟垃圾卻沒輒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



原PO也附上住家附近空地的照片，畫面中可見，該處累積的垃圾幾乎已經堆成一座小山，除了飲料罐、外帶食物碗等，還有整袋家庭垃圾、生鏽的推車、發霉的床墊等大型廢棄物，可見已經長達一段時間沒有清理。

文章曝光後，網友則紛紛留言表示，「你要找環保局的同仁在那邊聊天，然後他被樓上垃圾砸中，那就隔天改善了」、「神奇，被亂丟垃圾，然後罰被亂丟的地主，變相鼓勵大家從窗戶亂丟垃圾嗎」、「無法開罰總要有理由吧？因為是私人土地？還是說環保局認定這些不算垃圾」，也有人分享類似經驗，「樓上也常常丟垃圾下來，打電話給環保局沒用，找里長可能比較快！里長有經費可以請清潔人員一次性的處理」、「打1999專線會有專人處理，而且順便告知環保局說無法可罰，尤其是選舉要到處理速度特快」。