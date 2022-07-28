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上班族夏天救星！日本發明「Y形襯衫」搭西裝　網笑：圍兜兜？

記者周偉承／綜合報導

目前炎炎夏日已到來，在大太陽的照射下，每天白天戶外都像烤爐一樣火熱，對工作時必須穿西裝打領帶的上班族來說，這樣的天氣簡直是酷刑，而「創意大國」日本的業者為此推出了「特製襯衫」來應對酷暑，但奇葩造型卻惹笑眾多網友，引起熱議。

在大太陽底下穿西裝打領帶對上班族來說實在太痛苦，某業者便為此推出了創意襯衫，當穿著西裝外套時，從外表看不出什麼異樣，不過一旦脫下外套，就會發現裡面的襯衫原來只有覆蓋胸前範圍的布料而已，外型比起襯衫，嚴格說起來更像是嬰兒吃飯用的圍兜兜。


▲不過這樣西裝外套就更不能脫下來了！　（圖／翻攝自Twitter@hinekurebow，如遭刪除請見諒。）


如此涼爽又奇葩造型的創意產品很快在推特上瘋傳，引起大批網友笑翻留言，「好像小寶寶的圍兜兜」、「我要買這個」、「大人用的圍兜兜」、「我也有這樣想過耶」、「這好讚」。

另外，也有網友分享了更加涼爽的西裝版本，從正面看起來沒有任何不同，不過背面布料則大量挖空，基本上只剩下幾條線連接著衣服褲子兩側，大面積肌膚跟內褲完全裸露在外，看起來相當排汗。此外，更有網友分享了綜藝節目的喜劇橋段截圖，其中搞笑藝人把西裝外套脫下後，裡頭的襯衫跟業者產品一模一樣，看來搞笑藝人們老早就想好面對酷暑的對策了。

▲▼日本人的創意真的沒有極限呢！

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