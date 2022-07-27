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輔大數位金融論壇　瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊嘉賓與會

▲輔仁大學邀請瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊數位金融嘉賓Jan Carlos研究員舉行數位金融論壇。（圖／輔大提供）

▲輔仁大學邀請瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊數位金融嘉賓Jan Carlos研究員舉行數位金融論壇。（圖／輔大提供）

文／輔仁大學

輔仁大學人工智慧發展中心，本7月27日，邀請瑞士洛桑應用科學與人文藝術大學(HSLU, Hochschule Luzern)金融管理學院，企業發展部主管及研究員Jan Carlos先生，來台分享區塊鍊鏈與數位金融的發展趨勢。

研討會開始，由身兼資源與事業發展副校長的本校人工智慧發展中心主任謝邦昌博士，簡介以A(AI) B(BLOCKCHAIN) C(Cloud Computing) D(DATA) 引言簡介台灣與輔仁大學在AI領域的發展現況，包括在以人工智慧(AI)技術從大數據(Big Data)中，產生的數據經濟(Data Economic)，與人工智能醫院(AI Hospital) 運用區塊鏈(Blockchain)技術，發展出的醫療保健生態系統(Healthcare Ecosystem)等，並以2017年全球開放資料指數統計(Globel Open Data Index)中，台灣高居全球之首，展現台灣在資料共享方面的氣度與胸襟，同時以統計圖呈現本校在AI領域研究發表的高成長近況，展現本校朝數據和人工智能時代邁進(Towards the Era of BIG Data ＆AI)的努力。

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▲輔仁大學邀請瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊數位金融嘉賓Jan Carlos研究員舉行數位金融論壇。（圖／輔大提供）

擅長數位商業與創新(Digital Business and Innovation)的Jan Carlos，擁有德國管理與西班牙金融雙碩士及豐富的金融實務經驗的Jan Carols先生，先介紹了自己的學習成長和家庭背景，以及他自己對於經濟穩定的追求緣由，緊接著依次介紹了:
1. 數位金融的定義
2. 去中心化的數位金融會如何翻轉金融市場，銀行將被取代。
3. 區塊鏈的基礎概念
4. 元宇宙與金融數位世界的發展
5.法蘭克福區塊鏈中心及瑞士洛桑應用科學與藝術學院之數位金融發展項目
6. 在過去中央金融世界，富者恆富的世界，如何透過數位金融的去中心化，讓更多人能夠活出自助的財富管理規劃願景。

▲輔仁大學邀請瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊數位金融嘉賓Jan Carlos研究員舉行數位金融論壇。（圖／輔大提供）

從集中、去中心到分散式監管思維介紹，也介紹基於區塊鏈與數位資產有關的交易、借貸、保險、期權、預測市場、支付等金融應用，以及最近十分熱門的NFT應用趨勢，最後Jan Carols先生邀請與會嘉賓參與今年9月21日將於瑞士舉行的數位金融會議。同時論壇也揭櫫了輔仁大學與瑞士洛桑金融管理學院未來在AI 及大數據區塊鏈數位金融合作的可能性並著手建立兩個單位合作的平台

這些由淺而深的介紹，引發了多位老師與參與貴賓們熱烈的互動和討論，會議比預定時間延長了半個多小時，結束時由謝邦昌副校長代表贈送校旗與紀念品，大家紛紛與遠道而來的嘉賓Jan Carols先生合影留念，留下了美好的鏈接紀念！

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