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社會 社會焦點 保障人權

自認被廟公仙人跳勒索　他花1萬僱人縱火四面佛寺...結局出爐

▲林森北路大厦，一樓全面燃燒，現在搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李家瑋花錢找人去北市林森北路四面佛寺縱火，報復陳姓廟公與他的糾紛。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

男子李家瑋和北市林森北路「四面佛寺」廟公陳男有金錢糾紛，還在佛寺前騎樓遭人打傷，懷疑陳男搞鬼，憤而於2019年花1萬元找鄭姓男子去四面佛寺縱火報復，他還在現場遠遠錄影存證，打算交給媒體爆料，當時烈焰波及周遭3間店面，連同佛寺內部付之一炬，幸未釀成人命傷亡。李男到案辯稱僅教唆「潑漆」，是鄭男貪功潑汽油，最高法院不採信，駁回李男上訴，維持二審判決5年8月徒刑定讞。

本案遭縱火的四面佛寺名為「林森四面佛梵天分舍」，位於林森北路接近錦州街口1棟12層的住商混合大樓的1樓，是北市中山區眾多四面佛寺之一，大樓的2樓到4樓有多家酒店、KTV與舞廳，不少酒店小姐就是佛寺信徒，5樓到12樓則是出租套房或辦公室。

2019年12月7日上午8點多，佛寺內部突然冒出烈焰，瞬間延燒相鄰店家，更有向上蔓延、釀成嚴重死傷的可能，幸好100多位警消奮力灌救1個多小時控制火勢，並及時疏散500多位住戶，許多夜貓族當時是在睡夢中被驚醒，僅有4人受到輕微嗆傷，但佛寺與隔壁3家店面內部擺設付之一炬。

▲▼林森四面佛縱火案疑似教唆犯李姓男子被移送台北地檢署。（圖／記者孫于珊攝）

▲李家瑋（前）到案後一度被羈押禁見。（圖／資料照）

消防局鑑定發現有縱火跡象，外界盛傳可能與四面佛寺信眾獻花祭拜、捐香油錢或周邊攤販收保護費的龐大利益有關，還可能牽扯酒店業者、幫派份子的地盤糾葛，不過檢警蒐證查出，是李家瑋以1萬元代價找黑道份子鄭文琮縱火，李男更事先將犯案所需的35公升汽油裝桶，藏放佛寺附近防火巷讓鄭男取用。

事發當天凌晨3點多，李男和鄭男一起到佛寺附近勘查地形，把預先備妥裝有安全帽、雨衣、手套和黃色塑膠封鎖線等物的「裝備袋」交給鄭男，當天上午6點多準備動手但現場人太多，延後到上午8點多，鄭男穿雨衣戴安全帽遮掩，找到藏放的汽油桶提進佛寺內，在外圍拉起封鎖線阻擋他人進入，接著潑油點火。

檢警循線逮人，鄭男到案承認拿李男的酬勞縱火，被依共同放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判刑3年8月，已先定讞。李男坦承懷疑遭綽號「麥克」的廟公陳男設局仙人跳勒索30萬元，彼此有金錢糾紛，2018年他在佛寺外遭陌生人打傷頭部與眼睛，事後查出是「麥克」幕後主使，但提告討公道未果，所以意圖報復。

但李男堅稱僅指使鄭男去「潑漆」，他自己之前也去潑漆過，預先藏放的塑膠桶內裝的是汽油跟松香水，是鄭男貪功，想藉由縱火行為爭取擔任副幫主，所以擅自買汽油「加料」。

法官查明鄭男縱火時，雙腳踩到汽油因而著火燒傷，狼狽逃命，衡諸常情，一般人不會毫無來由、心血來潮買大量汽油放火卻自陷險境，李男的辯詞明顯是推託，而現場是住商混合大樓，2人縱火犯行已危及不特定多數人的生命、身體安全，並造成許多財產損失。

法官認定火災現場房屋主結構沒被燒毀，同樣依共同放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪論處，但李男身為主謀不認罪、毫無悔意、態度不佳，又遲未賠償被害人、惡性至鉅，一審判他6年徒刑，李男上訴依舊否認縱火，但賠償部分被害人共44萬元和解，二審酌減改判他5年8月徒刑，最高院駁回上訴，維持二審判決定讞。

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