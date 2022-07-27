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還在檢討性暴力受害者？慰安婦阿嬤是「Me too先行者」特展登場

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念」競圖啟動，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想。（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀念堂首度與婦女救援基金會合作，推出「#Me Too先行者」特展，同時記念8/14「國際慰安婦紀念日」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「#Me too」是2017年開始在社交媒體上傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為，而早在1992年，慰安婦（軍事性奴隸）阿嬤們首度現身記者會，控訴日軍的性暴力，後續引發其他阿嬤求助揭露過往受暴經驗，阿嬤們可說是#Me Too的先行者。如今中正紀念堂與婦女救援基金會合作，即日起至9/25推出「#Me Too先行者」特展，讓更多人意識到性別人權議題的重要性。

中正紀念堂管理處表示，這次首度與婦援會合作，將阿嬤家-和平與女性人權館的「#Me Too先行者」特展完整內容，呈現在中正紀念堂3樓藝廊，除了有實體展品外，還有多部影片等影像資料搭配展出，希望能讓大家瞭解性/別暴力受害者的傷痛與勇氣。

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▲▼中正紀念堂與婦女救援基金會合作，在8/14慰安婦紀念日推出「#Me Too先行者」特展。（圖／婦女救援基金會提供）

▲婦女遭受家暴後，擔心身上傷痕被看見、被指責、或怕丟臉而不敢講。（示意圖／婦女救援基金會提供）

據衛福部統計，2021年性侵害事件通報有16,029件，而家暴被害人數達 149,198人；平均每天有40多件的性侵害通報事件，有超過400人遭受親密關係暴力與家庭暴力的傷害，但未報案的性/別暴力犯罪黑數則難以估算。另隨著科技發展衍生出的數位性暴力犯罪，無論犯案的速度、觸及受害者的廣度與傷害的深度均大大加劇。

婦援會指出，有鑒於於性/別暴力受害者噤聲問題的普遍、性別歧視影響社會對被害人的理解等因素，讓加害者猖獗、犯罪事件不斷發生、受害者難以求助或發聲。若要有效地預防，需要從根本建立起社會大眾性平的觀念。

展覽分別以6個單元，包括前臺籍「慰安婦」倡權故事、受害者噤聲困境、社會對被害人的「完美」想像、被害人意願問題的討論、司法的保護、性/別暴力防治的倡議，邀請觀者一起從不同角度去思考、討論、並尋找防止暴力、療癒傷痛的解方。

據世界衛生組織(WHO)2021年報告，全世界有3分之1的女性曾遭受過身體及性暴力的侵害，4分之11女性遭受過家暴。雖然女性受害人比例偏高，但性/別暴力普遍存在於各個性別、種族與年齡層之中，成因與影響複雜深遠，是性別，也是人權議題。

▲▼中正紀念堂與婦女救援基金會合作，在8/14慰安婦紀念日推出「#Me Too先行者」特展。（圖／婦女救援基金會提供）

▲中正紀念堂與婦女救援基金會合作，推出「#Me Too先行者」特展。（圖／婦女救援基金會提供）

展覽期望透過我國終止性/別暴力運動的先行者——「慰安婦」阿嬤們的故事，點出性/別暴力受害者所面臨的各種困境，讓更多人更有同理心，深入瞭解性/別暴力問題的嚴重性，也紀念8/14的「國際萬安婦紀念日」。

展覽期間也特別舉辦2場深度講座，第1場將在8/7下午放映電影《阿嬤的秘密》並邀請律師莊國明進行映後座談；第2場在8/21下午由作家瞿欣怡（小貓）與方念萱對談的「書中自有顏如玉？厭女思想的前世今生」，參加還能獲得精美小禮，講座詳情與報名可至官網查詢

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