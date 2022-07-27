基隆曾險些破產　蔡適應批謝國樑發1萬染疫金：不符合財政預算規模

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／Yahoo TV提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選，基隆市長選舉形成「四搶一」局面，民進黨基隆市長參選人蔡適應27日接受節目訪問時表示，國民黨基隆市長參選人謝國樑在台北刊登巨幅廣告，提出送免費電動機車與發放一萬元「染疫慰問金」等政見，不符合財政預算規模外，也沒有任何同黨籍的市政首長認同，更強調，「不要忘了！基隆在過去林右昌上任前曾面臨破產。」

蔡適應27日接受Yahoo TV《齊有此理》訪問時坦言，對於謝國樑於台北刊登巨幅廣告，提出送免費電動機車與發放一萬元「染疫慰問金」等政見，蔡適應痛批，真正在市政位置上的人才會明白事情的優先順序，而這個優先順序不是每個人送一台電動機車或每個人發1萬元慰問金等。

根據地方自治法規定，一般非直轄市的舉債上限為50%，若城市預算為200億，舉債則為100億。蔡適應舉出2014年至2015年時，舉債上限近47.%左右，幾乎快被宣布破產，他強調，「公共政策應該不會對市府財政造成嚴重負擔，不要忘了！基隆在過去林右昌上任前曾面臨破產。」

蔡適應表示，基隆4月份開始爆發疫情，為台灣北部地區最早疫情爆發的都市，他與現任基隆市長林右昌都認為，應先努力讓基隆順利度過疫情，再進入選舉模式。他說，遲遲未在3、4月公佈參選的主要原因，是想讓市民感覺到他們認真地為城市努力，而非宣佈「我要選舉」，這才是一個負責任的政治領導者應該要做的事。

蔡適應指出，過去幾個月來他與林右昌共同協調醫療團體、社福團體等捐助社會募資，讓市政府與醫護人員面對疫情時能順利度過，但謝國樑的政見不僅不符合財政預算規模，也沒有任何同黨籍的市政首長認同，「透過其他縣市的反應，就可以了解這個政策有沒有可行性。」